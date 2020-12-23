Yolda kalp krizi geçirdi, acil tıp teknisyeninin müdahalesiyle hayata döndü



BURSA, (DHA)BURSA'nın İznik ilçesinde, sokakta kalp krizi geçiren İbrahim Bozçayır'a (73) yoldan geçen acil tıp teknisyeni Fatih Sevinç, müdahale etti. Sevinç'in 5 dakikadan fazla kalp masajı yaptığı Bozçayır, yeniden hayata döndü. Hastaneye kaldırılan Bozçayır'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Beyler Mahallesi Orhan Sokak'ta meydana geldi. Evine gitmek için aracına binmek isteyen İbrahim Bozçayır, aniden fenalaştı. Çevredekilerin hemen yanına koştuğu Bozçayır'a, bu sırada yoldan geçen acil tıp teknisyeni Fatih Sevinç müdahale etti. Sevinç, kalp krizi geçiren yaşlı adama 5 dakikadan fazla kalp masajı yaptı. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri, yaşlı adamı ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorların hemen müdahale ettiği İbrahim Bozçayır, hayati tehlikesi olduğu için Bursa'daki hastaneye sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik

2020-12-23 17:36:40



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