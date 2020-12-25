TOFAŞ, Tomislav Zubcic'i kadrosuna kattı

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonu için kadrosuna bir takviye daha gerçekleştirdi. Mavi-yeşilliler, Hırvat uzun forvet Tomislav Zubcic ile anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Mavi Yeşilliler, geçen sezonu Rusya temsilcilerinden Enisey Krasnoyarsk´de geçiren ve 21 Aralık´tan bu yana takımla try-out (deneme) antrenmanlarına katılan uzun forvet Tomislav Zubcic ile anlaşma sağladı. Basketbol kariyerine ülkesi Hırvatistan´ın KK Zadar takımında başlayan, 2012 yılında NBA takımlarından Toronto Raptors tarafından draft edilen Zubcic´in Cibona Zagreb ile Euroleague ve Eurocup, Avtodor Saratov ile Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Enisey Krasnoyarsk ile FIBA Europe Cup deneyimleri bulunuyor" denildi.
2019-2020 Sezonunda Enisey Krasnoyarsk´da forma giyen Tomislav Zubcic, Rus ekibiyle çıktığı 10 FIBA Europe Cup maçında 16.6 sayı-6.1 ribaund-2.5 asist-1.3 top çalma; Rusya VTB Ligi´nde ise 16 maçta 15.5 sayı-5.7 ribaund-2.1 asist-1.1 top çalma istatistiklerine imza atarken; yüzde 44.1 üç sayıyüzde 71.9 serbest atış ortalamalarını tutturmuştu.
Hırvat Milli Takımı forması da giyen 1990 doğumlu ve 2.11 cm boyundaki oyuncu, uzun forvet (4) pozisyonunda görev yapıyor.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-12-25 18:04:50
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