İnegöl'ün imdadına lodos yetişti

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün gece gün boyu etkili olan lodos kirli havayı bir günde temizledi. Lodosla birlikte havası birden değişen ilçede vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Hava kirliliğinin hat safhada yaşandığı ilçenin imdadına dün gece saatlerinde başlayan lodos yetişti. Gün boyu devam eden lodos ilçenin havasını birden değiştirdi. Sabah evlerinin pencerelerini açanlar temiz bir İnegöl havasıyla karşılaştılar. Lodosun yanı sıra kirli havanın temizlenmesinde kısıtlamalar kapsamında araç trafiğindeki azalmalarında etki ettiği düşünülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.