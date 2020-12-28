Çevikel: “Asgari ücret üzerindeki vergiler kaldırılmalı”

2021 yılı için belirlenen asgari ücreti değerlendiren Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Asgari ücret üzerindeki vergiler ve kesintilerin kaldırılması, işçi ve işveren kesimi tarafından olumlu olacaktır" dedi.

Asgari ücretin 2 bin 324 TL’den 2 bin 825 TL’ye yükseltilmesini değerlendiren Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı. TÜİK hesaplamasını 2 bin 792 lira olarak belirlemiş ve komisyona sunmuştu. Belirlenen rakam beklentinin üzerinde" dedi.

İşveren olarak asgari ücrette taraf olmadıklarını, işçi ve işverenin de memnun olacağı bir rakam beklentisi içinde olduklarını hatırlatan Çevikel, "2020 yılı hepimiz için zor geçti. Hem işveren hem de çalışan kesim olarak birçok özveride bulunuldu. Bu süreçte üreterek desteğini kesmeyen hem işveren hem de çalışanlar için asgari ücretten vergiler ve kesintilerin çıkartılması memnun edecektir" açıklamasında bulundu.

İşverenin olayı sadece asgari ücret olarak değerlendirmediğini kaydeden DOSABSİAD Başkanı Çevikel, "Sanayide işvereni düşündüren beyaz yakalı personelin ücret artırımı olacaktır. Çünkü işçilerin fazla mesai ile maaşları artabilmektedir. Bu durumda beyaz yaka personelin de maaşlarının dengelenmesi gerekecektir" diye konuştu.

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