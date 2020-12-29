Gençler kültürel miras mesleklerini geliştirecek

Gürsu Belediyesi’nce “GençlikAvrupa Kültür Mirası Projesi” oluşturuldu.

Erasmus KA2 projesi dahilinde Polonya, İtalya, Çekya, İspanya, Bulgaristan ve Türkiye’den Gürsu Belediyesi ile oluşturulan “GençlikAvrupa Kültür Mirası Projesi” kapsamında, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsilciliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ve dünya kültür mirası listesinde bulunan Cumalıkızık’ın yetkilileriyle bilgi paylaşımında bulunuldu.

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Abdülkerim Baştürk ve Bursa Unesco Bürosu yetkilileri ile birlikte dünya kültür mirası listesinde bulunan Cumalıkızık yetkilileriyle görüşen Gürsu Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım ve Proje Koordinatörü Arzu Kılıç, proje hakkında bilgiler sunarak işbirliği konuları üzerine istişarelerde bulundular.

“Kültür mirasıyla ilgili işleri geliştirme yönünde enerjilerini ve üretkenliklerini kullanma konusunda gençlerimizdeki yüksek motivasyonun farkındayız” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Projemiz, gençlerimizin, dünya kültürel miraslarıyla ülkemiz kültürel miraslarının değerlerini vurgulayacak ortak çalışma alanlarında var olabilmelerine öncülük edecek. Bizlere düşen görev, gençlerimizin kültür alanındaki çalışmalarına destek olmak ve onları bu yönde teşvik etmek” dedi.

Ulusötesi dernekler ağı içinde, kültürel miras meslekleri alanında gençlere destek ve danışmanlık ile ilgili hizmetler sunulacak projeyle, kültür sektöründeki gençler, iş temsilcileri ve gönüllüler için çevrimiçi araçların bulunduğu bir platform oluşturulacak.

Projenin, Avrupa kültürel mirasının sosyal ve eğitimsel değeri, istihdam yaratılmasına, ekonomik büyümeye ve sosyal uyuma katkısı bağlamında değer katması amaçlanmakta.

Projeyle eğitimler, atölye çalışmaları ve kişiselleştirilmiş tavsiyelerle, gençlik liderlerini ve gençliği eğitmek, gençlik çalışanları ve çalışma temsilcilerinin kültür alanıyla ilgili iyi uygulamaların değişimi konularında gelişmelerini, Avrupa platformunda var olmalarını sağlamak hedefleniyor.

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