Bursa’da otobandaki köprü tamiratı tamamlandı

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Bursa’da Mudanya Kavşağı İzmir istikametinde Otoyol A.Ş. tarafından yapılan köprü tamirat çalışması tamamlandı.



GebzeOrhangaziİzmir ücretli otoyolunun Mudanya Kavşağı İzmir istikametinde otoyol köprü çalışması nedeni ile bir kilometrelik alan trafiğe kapalıydı. Otobandaki trafiğe girmek istemeyenler nedeniyle şehir merkezindeki ulaşımda tıkanıklar yaşanıyordu. 4 Ocak'ta bitirilmesi planlanan çalışma erken tamamlandı. Güzergahı otoban olan sürücülerin artık şehir içine girmeden gitmek istedikleri yere ulaşabilecek. Bursa'daki şehir içi trafiğinin bugünden itibaren rahatlaması ön görülüyor.

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