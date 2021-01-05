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Mudanya ücretsiz diyetisyen hizmetiyle 2020’de 3,5 ton hafifledi

İHA

Mudanya ücretsiz diyetisyen hizmetiyle 2020’de 3,5 ton hafifledi

Toplumun dengeli ve sağlıklı beslenmesi için ücretsiz diyetisyen uygulamasını başlatan Mudanya Belediyesi, 2020 yılında ilçe merkezi ve köylerde bin 608 kişiye hizmet verdi, Mudanya 3,5 ton hafifledi.
Zeytin Dalı ve Uğur Böceği projeleriyle eğitimden sağlığa, kişisel bakımdan gıda ve yakacak yardımlarına, hasta nakil hizmetlerinden anne ve bebek sağlığına kadar ihtiyacı olan herkesin yanında yer alan Mudanya Belediyesi, çağın hastalığı obeziteye karşı mücadeleyi sürdürüyor. Obeziteye bağlı gelişebilecek kronik hastalık risklerinin asgariye indirilmesi, vatandaşların sağlıklı bir şekilde kilo vermeleri, dengeli ve sağlıklı beslenmeleri için sürdürülen ücretsiz diyetisyen hizmetiyle bin 608 kişi 2020’de 3,5 ton hafifledi. Mudanya’da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini verdiklerinin altını çizen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “2019 yılında başlattığımız projemizle bütün köylerde kadın erkek ayrımı yapmadan herkese sağlıklı hayat için diyetisyen hizmeti veriyoruz. Çağın hastalığı obezite ile mücadelede yerel yönetimler de sağlıklı kent kavramına uygun olarak çalışmalar yapıyor. Obezite; vücut sistemleri ve psikososyal durum üzerinde yol açtığı olumsuz etkilerden dolayı şeker, uyku apnesi, felç, yüksek tansiyon, koroner arter hastalığı, kan yağlarının yükselmesi, insülin direnci ve kanser gibi pek çok sağlık problemlerine neden oluyor. Bu proje gelecek nesillerin daha sağlıklı yetişmesi ve halkı sağlıklı beslenmek hakkında bilinçlendirmek amacıyla her şehirde uygulanabilir. Biz Mudanya’da daha sağlıklı bir toplum için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.
Mudanyalıların obezite, sağlıklı beslenme, öğünlerin planlanması, hareketin önemi, kiloya neden olan yiyeceklerden uzak durulması gibi konular hakkında bilgilendirildiğini belirten Mudanya Belediyesi Diyetisyeni Gönül Tuba Tarıkahya Ciğerli ise, “Polikliniğe gelen danışanların, vücut ölçümleri alınarak kişiye özel beslenme programları oluşturuldu. Vücut ölçümlerinin yapılmasının yanı sıra kronik hastalıklara sahip kişilere uygun beslenme programı hazırlandı. Danışanlarda toplam vücut ağırlığı, bölgesel yağ ve kas kütleleri, toplam vücut sıvısı, toplam yağ kilogramı, iskelet kas kilogramı, protein miktarı, obezite değerlendirilmesi, kemik mineral ağırlığı, bazal metabolizma hızı, iç organlar çevresi yağ seviyesine bakıldı” açıklamasını yaptı.

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