Modifiye araç kullananlara kötü haber İşte modifiye araç kullanmanın cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Modifiye araç kullananlara kötü haber İşte modifiye araç kullanmanın cezası

İHA

Modifiye araç kullananlara kötü haber İşte modifiye araç kullanmanın cezası

Özellikle eski model otomobillerin kaportalarına, egzozlarına, ışık donanımlarına ve lastik ölçülerine farklı teknik işlemler yaparak araçlarını modifiye eden sürücülere kötü haber emniyetten geldi.
Modifiye otomobil kullanan sürücülerin trafik kurallarına uymadıklarına yönelik ihbarları değerlendiren trafik polisleri, sürücülerin bu tür araçları çevredekileri rahatsız edecek biçimde duman ya da gürültü çıkararak kullandıklarını tespit ediyor. Bursa’da da modifiye araç kullanan sürücülerin seyir halindeyken hız, şerit takibi ile şerit değiştirme ve kırmızı ışıkta geçme gibi zorunlu trafik kurallarına uymadıkları yönündeki ihbarları trafik polisleri anında değerlendiriyor.
Karayolları Trafik Kanunu’nun 30/1b fıkrasına göre; eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaşatacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran araçları kullanan sürücüler 314 lira para cezası ve 20 ceza puanı ile cezalandırılıyor. Araçtaki değişiklikler kanuna, mevzuata uygun hale getirilene kadar araç trafikten men ediliyor.
Bin 941 lira cezası var
Modifiye araçlarda; ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan bulundurmak ile bu tür cihazları kamunun rahatını bozacak şekilde kullanmanın cezası ise 144 lira ve 10 ceza puanı. Karayolları Trafik Kanunu’nun 32. Maddesine göre modifiye tutkunlarına ağır cezalar öngörülüyor. Maddede; “Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliği otuz gün içinde araç tescil belgesine işletmemenin cezası 144 lira, Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda ise bin 339 TL ceza uygulanır. Araçlar üzerinde yönetmelikte belirtilen şekillerde yapılacak her türlü değişikliğin ve adres değişikliklerinin işleten tarafından otuz gün içinde tescili yapan kuruluşa bildirilmesi zorunludur. Üzerinde teknik değişiklik yapılan araçlar, değişikliğin şartlara uygun olarak yapıldığı belgelenip bu durum ilgili tescil bürosunda tescil edilinceye ve tescil belgesine işleten tarafından yazdırılıncaya kadar trafikten men edilir.” ifadeleri yer aldı. Yani aracı modifiye edip yüksek sesle müzik eşliğinde şehir turu atan sürücülere üç maddeyi ihlalden toplamda 1627 TL ceza uygulanıyor. 314 liralık tehlikeli süs takmanın cezası da eklenirse tutar 1941 lirayı buluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TOFAŞ Başantrenörü Demir: İstekli ve sert oynamaya devam edeceğiz
YEREL HABERLER TOFAŞ Başantrenörü Demir: İstekli ve sert oynamaya ...
Yok böyle bir olay...Kayboldu, 40 kilometre yürüdü Bursa’da kaybolan yaşlı adam iki gün boyunca yürüdü. Yıldırım'dan 40 kilometre ilerideki Gemlik ilçesinde sağlıklı şekilde bulundu
YEREL HABERLER Yok böyle bir olay...Kayboldu, 40 kilometre ...
İl Sağlık Müdürü Dr.Yavuzyılmaz, aşının 2. dozunu yaptırdı.
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Dr.Yavuzyılmaz, aşının 2. dozunu yaptırdı. ...
Uludağ sonunda 'beyaz gelinliğini ' giydi Uludağ'da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı
YEREL HABERLER Uludağ sonunda 'beyaz gelinliğini ' giydi Uludağ'da ...
(Özel) Çuvalla para kazanıyor... İkinci el çuvalları çöpe gitmekten kurtardı, çuvalla para kazandı İkinci el çuvala büyük rağbet
YEREL HABERLER (Özel) Çuvalla para kazanıyor... İkinci el çuvalları ...
Bursaspor’un 20 maçlık gol zinciri sona erdi
YEREL HABERLER Bursaspor’un 20 maçlık gol zinciri sona erdi
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Bursa’da önemli ziyaretler gerçekleştirdi
YEREL HABERLER TFF Başkanı Nihat Özdemir, Bursa’da önemli ziyaretler ...
Ehliyetsiz sürücü 3 bin 12 TL ceza yedi, kalan yolu yaya olarak devam etti
YEREL HABERLER Ehliyetsiz sürücü 3 bin 12 TL ceza yedi, kalan yolu ...
Roma dönemine ait oda mezarda patlayıcı için yerleştirilmiş kablolar bulundu
YEREL HABERLER Roma dönemine ait oda mezarda patlayıcı için ...
Uludağ'ın eteklerinde mahsur kalan yaralı kişi, ekiplerce kurtarıldı
YEREL HABERLER Uludağ'ın eteklerinde mahsur kalan yaralı kişi, ...
Lodos etkisini artırdı, 60 yıllık çınar ağacı 2 otomobilin üzerine devrildi
YEREL HABERLER Lodos etkisini artırdı, 60 yıllık çınar ağacı 2 ...
Bursa’da etkili olan lodos çınar ağacını devirdi Yarım asırlık çınar iki aracın üzerine devrildi
YEREL HABERLER Bursa’da etkili olan lodos çınar ağacını ...
Nihat Özdemir: Bursaspor bu sene büyük atılım yaptı
YEREL HABERLER Nihat Özdemir: Bursaspor bu sene büyük atılım yaptı
Meteorolojiden Bursa için 'sarı' uyarı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Bursa için 'sarı' uyarı
Bursaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Bursaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından
Fazlı Tan: "Konsantrasyon kısmında iyi değildik"
YEREL HABERLER Fazlı Tan: "Konsantrasyon kısmında iyi değildik"
Ersun Yanal: "Disiplinli oynadık"
YEREL HABERLER Ersun Yanal: "Disiplinli oynadık"
Servis aracına taktırdıkları ışıklar yüzünden ceza yedi, polis 3 gün mühlet verdi
YEREL HABERLER Servis aracına taktırdıkları ışıklar yüzünden ceza ...
Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 0 - Antalyaspor: 3 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 0 - Antalyaspor: 3 ...
İnegöl'de şiddetli lodos etkili oluyor
YEREL HABERLER İnegöl'de şiddetli lodos etkili oluyor
Fraport-TAV Antalyaspor, ZTK'da çeyrek finale yükseldi
YEREL HABERLER Fraport-TAV Antalyaspor, ZTK'da çeyrek finale ...
Bursaspor - Fraport TAV Antalyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Fraport TAV Antalyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Erdurmuş’tan üreticilere destek sözü
YEREL HABERLER Erdurmuş’tan üreticilere destek sözü
Selam vermeme cinayetinin sanıklarına ceza yağdı
YEREL HABERLER Selam vermeme cinayetinin sanıklarına ceza yağdı