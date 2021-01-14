Hırsızlara geçit yok

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Yenişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşların refahı için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor.

Son yapılan çalışmada hırsızlık yapan bir kişi suçüstü yakalandı. İlçe merkezinde bir iş yerinden hırsızlık yaparken yakalanan A.A. gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan zanlı alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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