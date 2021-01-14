Oto tamircide patlama: 1 kişi dumandan etkilendi

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir oto tamircide patlama meydana geldi. Patlama sonrası 2 araç alev alev yanarken 1 kişi dumandan etkilenerek tedavi altına alındı.



Patlama, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ç.'nin işyerinde otomobilleri tamir ederken patlama meydana geldi. Patlamanın ardından 2 araç alev alev yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada iş yerinde Ali Ç., dumandan etkilendi. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, Ali Ç. yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Sağlık ekiplerince Çekirge Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla alakalı tahkikat başlatıldı.

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