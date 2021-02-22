Osmangazi’de yerinde yönetim, yerinde hizmet Başkan Dündar’dan muhtarlara ziyaret

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek talepleri yerinde dinliyor.

Osmangazi’deki mahalle muhtarları ile yıl içinde rutin olarak gerçekleştirdiği toplantılara pandemi sebebiyle ara vermek durumunda kalan Başkan Dündar, muhtarları yerinde ziyaret etmeye başladı. Muhtarların yanı sıra ziyaret ettiği mahallelerdeki esnafla da bir araya gelen Dündar, vatandaşların belediyeden talep ve beklentilerini dinliyor. İlk olarak Hüdavendigar, Dikkaldırım, Orhanbey ve Tuzpazarı Muhtarlarını ziyaret eden Başkan Mustafa Dündar, ziyaretlerde geçen yılın değerlendirmesini yaparken, 2021 yılında yapılacak çalışmalar konusunda da fikir alışverişinde bulundu.

Demokrasilerin temel taşlarından olan muhtarlar ile istişareye çok önem verdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, böylece mahallelerin ihtiyaçlarına en doğru şekilde cevap verdiklerini söyledi. Başkan Dündar, “Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hizmet üretmek için mahalle muhtarlarımız başta olmak üzere esnaf ve vatandaşlarımız ile sık sık bir araya geliyoruz. Mahalle kültürüne önem veriyoruz. Ne mutlu bize ki, eski mahalle kültürünü yaşayan ve yaşatan bir ilçeyiz. Pandemi nedeniyle esnaf ve hemşehrilerimizle buluşmalarımıza ara vermek zorunda kalmıştık. Yine de hizmetlerimizi kesintiye uğratmadık. Tüm tedbirlerimizi alarak Osmangazi için durmadan hizmet üretiyoruz. Osmangazi’nin 136 mahallesini de daha yaşanabilir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Mahalle muhtarları ve esnaf da, pandemi sürecinde kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığı için Başkan Dündar’a teşekkür etti.

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