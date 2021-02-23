(Özel) Zeytinleri ağaçları yanan köylüler: "Destek olunmazsa aç kalırız" 3 yıl mahsul alamayacak köylü destek bekliyor

Bursa'da eksi 13 dereceyi gören soğuklardan zeytin ağaçları yanan çiftçiler devletten destek bekliyor.

Dünyanın en kaliteli sofralık zeytinlerinin üretildiği Mudanya ilçesinde zeytin ağaçları bu yıl yaşanan aşırı soğuklardan dolayı yandı. En son 1985 yılında böyle bir durumla karşılaşan ve yıllarca ağaçlarından mahsul alamayan köylü, destek olunmazsa aç kalmaktan endişe ediyor. En büyük hasarın gerçekleştiği Mudanya'nın Çepni köyünde üreticiler tekrar üretim yapabilmek için devletten gelecek desteği dört gözle bekliyor.

3 yıl mahsul alamayacak köylüler, 3 sene boyunca hiçbir gelir elde edemeyecek. 3 yıl sonra da mahsul alabilmek için zeytin ağaçlarına çok iyi bakmaları gerekiyor. Köylüler tekrar zeytin üretebilmek için devletten vadeli ve faizsiz kredi istiyor.

En büyük geçim kaynaklarının zeytin üretimi olduğunu ifade eden Çepni köyü sakinleri, "Yaşanan dondan dolayı köyümüzde ve Mudanya'nın birçok köyünde zeytin ağaçları yandı. Böyle bir durumla 1985 yılında karşılaşmıştık. Zeytin ağaçları yapraklarını dökmüş, 35 yıl mahsul alamamıştık. Zeytin ağacının bakımı çok masraflı. Biz 3 yıl hiç para kazamayacağız. Bir de 3 yıl sonunda ürün alabilmemiz için ağaçlara iyi bakmamız lazım. Bu da masraf demek, devletimiz bize destek olmazsa aç kalırız. Tekrar üretim yapabilmemiz için destek bekliyoruz. Bu bölgede dünyanın en kaliteli sofralık zeytinlerini üretiyoruz. Durumumuz çok kötü, yetkililer sesimizi duysunlar" dedi.

Türkiye'nin en büyük sofralık ihtiyacının karşılandığı Bursa'da yaşanan dondan dolayı 8 ilçede yüzbinlerce dönüm zeytinlik hasar gördü. Havaların ısınmasıyla birlikte zeytin ağaçlarında oluşan zarar daha net ortaya çıkacak.

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