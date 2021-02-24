Validen kaymakama taziye ziyareti

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Bursa Valisi Yakup Canbolat, Mustafakemalpaşa Kaymakamı Ahmet Altıntaş’a taziye ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Altıntaş’ın annesi Şerife Altıntaş (88), 8 Şubat tarihinde Hakka yürüdü. Merhume, Muğla Fethiye’ye bağlı Bekçiler Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlanırken, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Mustafakemalpaşa’yı ziyaret ederek, Kaymakam Ahmet Altıntaş’ın acısını paylaştı.Vali Canbolat, Hükümet Konağı’nda gerçekleşen ziyarette, annesini kaybeden Kaymakam Altıntaş’a başsağlığı dileğinde bulundu.

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