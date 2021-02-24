Bursa'da metruk binada yangın çıktı

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Semih ŞAHİN/ BURSA (DHA)BURSA'da metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sırlarında merkez Yıldırım ilçesi, Hocataşkın Mahallesi, 7´nci Cami Sokak'ta bulunan tek katlı metruk bir binada çıktı. Binadan dumanların çıktığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2021-02-24 18:33:49



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