6 metre yükseklikten düşen inşaat işçisini AFAD ve itfaiye kurtardı

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Derya EVREN-Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA) BURSA'da inşaat işçisi Muzaffer Aksoy (61), çalıştığı sırada dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten inşaatın temel çukuruna düştü. AFAD ekiplerince kurtarılan Aksoy´un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olay, öğle saatlerinde, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Gül Sokak'ta meydana geldi. İnşaat işçisi Muzaffer Aksoy, çalışırken dengesini kaybederek 6 metreden inşaatın kazılan temel çukuruna düştü. Aksoy'un düştüğünü gören çevredeki arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Aksoy'u düştüğü noktadan çıkartamayınca AFAD ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Ekipler Aksoy´u düştüğü yerden itfaiye sepetiyle çıkardı. ilk müdahalesi olay yerindeki sağlık görevlilerince yapılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN

2021-02-26 14:36:14



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