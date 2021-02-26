Nilüfer Nüfus Müdürlüğü hafta sonu açık

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa Valiliği, sınavlar için hafta sonu Nilüfer Nüfus Müdürlüğünün açık olacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı Meslekî Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2020DİBMBSTS) katılacak adayların T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için 27 Şubat 2021 Cumartesi günü 11:0014:30 saatleri arasında; Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2020YÖKDİL/2) katılacak adayların T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için de 28 Şubat 2021 Pazar günü 07:0010:00 saatleri arasında Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacaktır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.