Bursa'da büyük yangın...Dumanlar gökyüzünü kapladı

Bursa'da bir hurdalıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. İtfaiye ekipleri büyük yangına müdahale ediyor.
Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Yeni Yalova Caddesi'nde bulunan bir hurdalıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye İstanbulBursa Yolu üzerinde bulunan bir araç hurdalığında patlama sesi ve ardından yangın meydana meydana geldi. Alevlerin hurdalığı sarmasıyla ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler Bursa'nın pek çok yerinden görülüyor. Gökyüzü kara dumanlarla kaplanırken, İstanbulBursa Yolu Caddesi, trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.