Bursa'da hurdalıkta yangın (2)

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KONTROL ALTINA ALINDIBursa'da hurda araçların depolandığı iş yerinde çıkan yangın, iki hurdalığa daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 1 buçuk saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında çeşitli markalara ait yaklaşık 50 adet hurda araç ve çok sayıda ikinci el araç parçası küle döndü. Yangından etkilenen 3 iş yerinde ise yaklaşık 1 milyon lira tutarında zarar meydana geldiği öğrenildi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM, Semih ŞAHİN

2021-02-28 17:31:31



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