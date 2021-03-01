Kadın sürücü, otomobiliyle elektrikli bisiklete çarptı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA´da kadın sürücü Ayten İlkmen´in kullandığı otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü Yaşar Turan (47), yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, bugün sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Park Caddesi´nde meydana geldi. Ayten İlkmen (45) yönetimindeki 16 KDG 85 plakalı otomobil, caddeye hatalı dönüş yapan Yaşar Turan´ın idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Turan çarpmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletten düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Turan´ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülere; elektrikli bisiklet sürücüsünün hatalı dönüş yaptığı sırada otomobilin çarptığı ve bisiklet sürücüsünün yere düştüğü anlar yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-03-01 13:08:39



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