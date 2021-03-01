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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın sürücü, otomobiliyle elektrikli bisiklete çarptı

DHA

Kadın sürücü, otomobiliyle elektrikli bisiklete çarptı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA´da kadın sürücü Ayten İlkmen´in kullandığı otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü Yaşar Turan (47), yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaza, bugün sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Park Caddesi´nde meydana geldi. Ayten İlkmen (45) yönetimindeki 16 KDG 85 plakalı otomobil, caddeye hatalı dönüş yapan Yaşar Turan´ın idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Turan çarpmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletten düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Turan´ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülere; elektrikli bisiklet sürücüsünün hatalı dönüş yaptığı sırada otomobilin çarptığı ve bisiklet sürücüsünün yere düştüğü anlar yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-03-01 13:08:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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