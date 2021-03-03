Pandemide kapanan şakacı kıraathane kapılarını açtı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde müşterilerine yaptıkları şakalarla bilinen kıraathane, 101 gün sonra kapılarını açtı. Pandemiden dolayı kapalı olan kıraathane aralarında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş´ın da bulunduğu pek çok siyasetçiye tencere boyutundaki fincanda kahve servisi yapmasıyla tanınıyor.

İnegöl ilçesinin Tahtaköprü Mahallesi'nde yaşayan Ferudun Türkmen (58) babasından devraldığı kıraathaneyi 40 yıldır işletiyor. Aralarında ünlü siyasetçilerin de bulunduğu müşterilerine yaptıkları şakalarla bilinen kıraathane, pandemi nedeniyle 3 ay önce kapandı. Koronavirüs ile mücadelede kontrollü normalleşme sürecine girilmesiyle de 101 gün sonra müşteri kabul etmeye başladı.

`ŞAKALARA DEVAM´ DİYEREKE KAPILARI AÇTI

Değişik bardak ve fincanlarla şakalar yapmaya devam edeceklerini söyleyen Ferudun Türkmen, "Burada kimseyi ayırmayız. Gelen ister başkan olsun ister çiftçi, herkese dev gibi fincanlarda kahve ikram eder, dökülmeyen bardaklarla çay ya da meyve suyu veririz. İlk başlarda şaşırıyorlardı. Artık şakalarımıza alışıldı" dedi.

Babasından devraldığı kıraathanenin ilk defa pandemi nedeniyle 101 gün kapalı kaldığını belirten Türkmen, `Cumhurbaşkanımız bize fırsat verdi. Kahvelerimiz açıldı. Çok memnunuz. Esnaf arkadaşlarıma başarı diliyorum. Müşterilerimize yaptığımız meşhur şakalarımız var. Genelde memnunlar ancak farklı tepki verenler de oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş´a, İnegölspor eski başkanı Münür Kanar´a, siyasilere ve dernek başkanlarına da meşhur şakalarımızı yaptık" diye konuştu.FotoğraflıDHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-03-03 13:00:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.