Bursa Kent Konseyi Bursa Çalışma Gurubu’ndan 1/100000'lik plan raporu

Bursa Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Çalışma Grubu, çalışmaları yürütülen 1/100000 plan ile ilgili olarak geniş bir rapor hazırladı.

1/100.000 plan ile ilgili görüşlerini daha önce Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile de paylaşan Bursa Kent Konseyi Bursa Çalışma grubu, Bursalılık Bilinci çerçevesinde yaptığı önerilerin kamuoyunda tartışılmasını ve geliştirilmesini önemsiyor. Bursa’nın geleceği açısından hassasiyet taşıyan 1/100.000 plan raporu, Bursa Kent Konseyi Bursa Çalışma Grubu adına Suat Gülçimen, İsmail Hakkı Kavurmacı, Faruk Çolak, Ali Tuğcu, Feridun Baykara, İhsan Aydın ve Kenan Sertalp tarafından uzun soluklu bir süreç sonunda hazırlandı.

Raporun maksadı şu şekilde açıklandı:

“Çalışmaları yürütülen 1/100.000 plan, Bursa’nın geleceğini şekillendirecek önemli bir dönüm noktasıdır. Bursa Çalışma Grubu Bursa’ya duyduğu sorumluluk gereği hazırlamış olduğu öneri raporu kamuoyu ile paylaşmaktadır. Raporun hazırlanması öncesinde İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Harita Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi, BTSO İnşaat Komitesi, Bursa Platformu Derneği ile toplantı ve görüşmeler yapılmış, rapor ve Akademik Odaların görüşleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na sunulmuştur.1/100.000 plan çalışmaları şehrin gündemine taşınarak kent dinamikleri/paydaşlar ile tartışılması, katılımcılığı sağlayacak ve kalıcı, sahip çıkılan bir plan olacaktır.Geçmişte sıklıkla yaşandığı gibi, planlar ortak akıl ile değerlendirilmediğinde mahkeme kararları ile bozulmakta ve plan konuları uzun yıllar sürüncemede kalmaktadır. Bursa Kent Konseyi koordinasyonunda çalıştaylar ve bilgilendirme oturumları ile planların değerlendirilmesidir. Planın onayı sonrası uygulanması aşaması konusunda Planın hayata geçirilmesi sonrası planın uygulanması ve sadık kalmak önemlidir".

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