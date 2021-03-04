Bursa’da ‘sarı’ denetim

Yüz binde 49,78’lik oranla sarı renkle orta riskli iller arasında yer alan Bursa’da denetimler artırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü yaptığı açıklamayla birlikte yüz binde 49, 78'lik oranla sarı renkle orta riskli iller arasına giren Bursa'da kontrollü normalleşme başladı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Bursa İl Emniyet Tacettin Aslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ve kurum yetkilileri, turucuya dönmemek için denetim yaptı. Cumhuriyet Caddesi, hanlar bölgesi, çarşı ve pazarda, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Canbolat, Bursa’nın maviye dönmesi için uyarılarda bulundu.

Canbolat, “Maviye dönmemiz gerekiyor. Tedbir ve kurallara harfiyen uymamız gerekiyor. Vak'aların çoğalmaması için hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Vatandaşın hassasiyet ve gayretiyle mavi grupta yer alacağımızı düşünüyorum” dedi.

Vali Canbolat, bir esnafın kendi ürettiği kolonya ile kendisini kapıda karşılamasından memnun kaldı. Çevre illerin turuncu ve kırmızı olmasına dikkat çeken Canbolat, Bursa’nın sarıda kalması ve maviye dönmesi gerektiğini söyledi.

Esnafın da yüzü hareketlilikle birlikte gülmeye başlarken, Bursa'da kontrollü normalleşmeyle birlikte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlamaları kalktı. Kafe ve restoranlar sabah 07.00 ile akşam 19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermeye başladı. Hafta sonu sokak kısıtlaması hafta içi olduğu gibi akşam 21.00 ila sabah 05.00 saatlerine alındı. Okullarda ise okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve liseler yüz yüze eğitime başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.