Çıkmaz sokaklar açılıyor

İnegöl Belediyesi, özellikle mahalle aralarında trafik akışını hızlandırmak ve geçişi sağlamak adına çıkmaz sokakları bir bir ulaşıma açmaya devam ediyor. Orhaniye Mahallesi Saadet Sokakta yapılan çalışmayla çıkmaz aralık, modern bir sokak hüviyetine kavuşuyor.

Şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, özellikle mahalle aralarında trafik akışını hızlandırmak ve geçişi sağlamak adına çıkmaz sokakları bir bir ulaşıma açmaya devam ediyor. Son olarak Orhaniye Mahallesi Saadet Sokak civarında yoğun bir çalışma başlatıldı. Burada çıkmaz aralığın civar sokaklarla birleştirilerek modern bir sokak oluşturulması adına çalışmalar sürüyor.

Bölgede kaldırım ve yol çalışmaları devam ederken, Belediye Başkanı Alper Taban da, bugün beraberindeki heyetle birlikte alanca incelemelerde bulundu. Burada vatandaşlarla da sohbet edip taleplerini dinleyen Başkan Taban, inceleme sırasında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Orhaniye Mahallesi Saadet Sokaktayız. Bildiğiniz gibi çıkmayan sokakların açılmasıyla ilgili yürüttüğümüz bir çalışma var. Çıkmaz sokakları açarak trafiğin akışını hızlandırmak, geçişlerin daha kolay olduğunu sağlamakla ilgili hedeflerimiz var. Bir de bölgede ihtiyaç olan alt yapı gibi, kanalizasyon ve içme suyu gibi, beraberinde araçların rahat şekilde park edebileceği, vatandaşlarımızın rahat yürüyebileceği kaldırım ve yol gibi çalışmaların yapılmasını sağlıyoruz.”

“Burada da arkadaşlarımız Zürra Sokakta terklerin yapılmasıyla birlikte Saadet Sokağa açılan bağlantı, parke taş ve bordür çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz de çalışmayı yerinde görelim istedik. Burada vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi, konfor ve rahatlığın arttırılması gibi çaba ve gayretleri dikkate alıyoruz. Yaşamın olduğu yerde ihtiyaç olan her ne varsa bir bir hayata geçirmekle mükellefiz. Bizler de vatandaşımıza kulak vererek onların var olan sorunlarına çözüm üretmek istiyoruz. Birden her birine yetişmek çok mümkün olmasa da şartların uygun hale geldiği alanlarda bu ve benzeri çalışmaları hayata geçireceğiz. Yapılan çalışmanın mahalle sâkinlerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.”

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