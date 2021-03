Kalın bağırsak kanseri riskini azaltmanın yolları

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Hande Güngör, aşırı kilolu veya obez olmak, fazla miktarda işlenmiş gıda veya kırmızı et tüketimi, alkolsigara kullanımı ve fiziksel olarak aktif olmamanın kalın bağırsak kanseri risk faktörleri arasında olduğunu söyledi.

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansına göre dünyada her 5 kişiden biri kansere yakalanıyor. 8 erkekten 1'i ve 11 kadından 1'i ise kanser sebebiyle hayatını kaybediyor. Türkiye Sağlık Bakanlığı kanser istatistiklerine göre 2020 yılında Türkiye'de en sık görülen ilk 5 kanser türünden birinin kolorektal (kalın bağırsak) kanseri olduğunu belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Hande Güngör, "Aşırı kilolu veya obez olmak, fazla miktarda işlenmiş gıda veya kırmızı et tüketimi, alkolsigara kullanımı ve fiziksel olarak aktif olmamak kolorektal kanserin risk faktörleri arasındadır. Sağlıklı kiloda kalmak ve bunu sürdürmek, farklı renklerde taze sebzemeyve ağırlıklı beslenmek, posa içeriğinden zengin besin tüketimini artırmak önemlidir. Rafine şeker ve yüksek karbonhidrat içeren besin tüketimini sınırlamak, sigaraalkol tüketiminin bırakılması gerekmektedir. Soğansarımsakta bulunan, suda çözülebilen polisakkaritlerden inülinin prebiyotik etkisi sağlıklı kolonosit hücrelerinin büyümesini destekler, metastazın azalmasını destekler" dedi.

Çay ve kahvede bulunan biyoaktif bileşenlerden polifenollerin kolerektal kanserine karşı koruyucu olduğunu ifade eden Güngör, "Yapılan çalışmalarda kahve tüketiminin erkeklerde kolon kanserini azalttığı ancak kadınlarda ise rektal kanseri arttırdığı belirlenmiştir. Antioksidan, antiinflamatuar ve antikarsinojenik etkisi olan zerdeçalın kimyasal bileşeni kurkuminin kolorektal kanserden koruyucu ve iyileştirici etkisi bulunmaktadır. Kurubaklagiller, kuruyemişler, taze sebze ve meyveler posadan zengindir. Çözünür posa antitümör etkisiyle çözünmez posa ise kanserojen bileşenlerin emilimini önemli ölçüde azaltarak kolon kanseri gelişme riskini azaltmaktadır. Grubunun en yüksek posa içeren besinleri olan barbunya, badem ve bezelye başta olmak üzere diyet lifi içeren tüm besinlerin tüketimi artırılmalıdır. 131 Mart Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı'nda kolon sağlığını korumaya yardımcı olan besin tüketimini artırarak bağırsak sağlığını güçlendirebilirsiniz" dedi.

