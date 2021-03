Bursaspor’un ilk Başkan adayı Emin Adanur: “Transfer tahtasını açtıracağız” - “Yönetime gelirsek Mustafa Er’le devam edeceğiz”

Bursaspor Kulübü’nde mayıs ayında yapılması planlanan olağan genel kurul öncesi başkan adaylığını açıklayan ilk isim olan Emin Adanur, İHA’ya özel açıklamalar yaptı. Transfer tahtasını açma sözü veren Adanur, yönetime gelmeleri halinde Teknik Direktör Mustafa Er’le yola devam edeceklerini belirtti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da, Mayıs ayında yapılması planlanan olağan genel kurul öncesi başkan adaylığını açıklayan Emir Adanur, İHA’ya özel açıklamalar yaptı. Bursaspor’un sorunlarını iyi bildikleri için göreve talip olduklarını belirten Adanur, “Bilindiği gibi adaylığımızın önünde bir engel var. Ve bu engel ümit ediyorum ki, yapılması gereken malî genel kurulda ortadan kalkacak. Bu Mali Genel Kurul’un Şubat ayı içeresinde yapılması gerekiyordu. Biz şu an bunu bekliyoruz. Bu Mali Genel Kurul’da kulübün tablosu da ortaya çıkacak. Bursaspor yönetiminin bu genel kurulu bir an önce yapması gerekiyor” dedi.

“Tahtayı açtıracağız. Bunun sözünü veriyorum”

Bursaspor’u layık olduğu Süper Lig’e çıkarmak için göreve talip olduklarını belirten Adanur, şunları şöyle devam etti: “Bursaspor’umuzun son yıllarda yaşadıkları ortada. Bursaspor, Türkiye’nin şampiyon takımı. Yiğit düştüğü yerden kalkacak. Zorluklar yaşıyor olabiliriz ama pes etmek bu şehre yakışmaz. İlk hedefimiz Bursaspor’u Süper Lig’e çıkarabilmek. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Önümüzdeki ilk engel transfer tahtasının kapalı olması. Tahtayı açtıracağız. Bunun sözünü veriyorum. Zaten açtıramayacaksak göreve talip olmamızın da bir anlamı yok”

“Bursaspor’a katkı sağlayacak projelerimiz var”

Şeffaf olacaklarının altını çizen Emin Adanur, “Herkes her şeyi bilecek. Kimseden bir şey saklayacak değiliz. Ne kadar şeffaf olursak, camiamızın toparlanması da o kadar çabuk olur. Biz birleştirici olacağız. Bursa’da herkesi armanın etrafında toparlamaya gayret göstereceğiz. Zaten Bursa’yı harekete geçirdiğimiz vakit yolu yarılayacağız. 7’den 70’e bu takıma gönül veren tüm taraftarlarımızla bu işi başaracağız” diye konuştu. Yönetim Kurulu olarak 40 milyon TL katkı koyacaklarının altını çizen Adanur, “Bursaspor’un şu an ciddi bir mali sıkıntısı var. Yönetim olarak 40 milyon TL vereceğiz. Eğer ki, bu rakamın üzerinde verecek olan varsa adaylıktan çekilirim. Burada önemli olan Bursaspor. Biz yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte Bursaspor için taşın altına elimizi koyuyoruz. Adaylıkla ilgili açıklamamızdan sonra maddi, manevi katkı sağlayacağını, destek vereceğini söyleyenler oldu. Hepsi sağolsun. Bursaspor’a katkı sağlayacak projelerimiz var. Biz hayal satmıyoruz. Adaylıkla ilgili engel ortadan kalktığı vakit detaylı yapacağımız basın toplantısında hepsini açıklayacağız” dedi.

“Mustafa Er’le devam edeceğiz”

Teknik Direktör Mustafa Er’le yola devam etmek istediklerinin altını çizen Emin Adanur, son olarak şunları söyledi:

“Mustafa Hocamız, genç oyuncu kadrosuyla birlikte bu sezon çok iyi işler yaptı. Bursaspor’un adını tekrar Türkiye’nin, Avrupa’nın gündemine taşıdılar. Hocamızın sözleşmesi bitiyor. Biz kendisiyle devam etmek istiyoruz. Genç oyuncularımızla birlikte çok iyi bir uyum yakaladı. Artık kadromuzun iskeletini Vakıfköy oluşturacak. Bu sezon yakaladığımız çıkış bunu yapmamız gerektiğini gösterdi. ‘İkinci şampiyonluk Vakıfköy’den çıkacak’ sözü bizim ana felsefimiz olacak. Geçmişte Bursaspor transfer hatalarından çok çekti. Biz, hocamızla da yapacağımız görüşmenin ardından, Süper Lig yolunda katkı sağlayacak, gençlerimizin de gelişimine değer katacak takviyelerle yolumuza devam etmek istiyoruz.”

