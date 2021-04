(Özel) İmamla kuzunun sevimli dostluğu Kuzu, kendisini biberonla besleyen imamın peşini bırakmıyor

Bursa'da annesi ölen kuzu, kendisini biberonla besleyen imamın yanından bir an olsun ayrılmıyor.

Karacabey ilçesinin Uluabat köyünde imamlık yapan Zübeyir Demirkaya, annesi doğumda ölen minik kuzuyu satın aldı. Çocuğu gibi büyüttüğü ve şu an 45 günlük olan minik kuzu imamın peşinden ayrılmıyor. İmam nereye giderse kuzu da peşinden onu takip ediyor. İmamın peşinde gezen minik kuzuyu gerenler ise bu büyük dostluğu hayranlıkla izliyor.

Minik kuzunun peşini bırakmadığını ifade eden imam Zübeyir Demirkaya, "Kuzunun annesi doğumda ölmüş. Ben bu kuzuyu satın aldım. Biberonla besliyorum. Şu an 45 günlük oldu. Peşimden ayrılmıyor. Nereye gitsem peşimden geliyor. Ailemizin bir ferdi gibi oldu. Peşimde kuzunun gezdiğini gören cemaat büyük şaşkınlık yaşıyor. Kuzuyu ailemizin bir ferdi gibi görüyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.