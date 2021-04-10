Bursaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları tamamlandı

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Bursaspor yarın karşı karşıya geleceği Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla birlikte tamamladı. Yeşilbeyazlılar bugün İstanbul’a hareket edecek.

TFF 1. Lig’in 29. haftasında yarın saat 16.00’da deplasmanda Ümraniyesporile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ndeyaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres oyunu ile devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde koordinasyon ve çabukluk çalışması yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, bugün maçın oynanacağı İstanbul'a hareket edecek.

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