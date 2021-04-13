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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oto hırsızları yakayı ele verdi

İHA

Oto hırsızları yakayı ele verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oto hırsızlığı şüphelileri 3 kişi kovalamaca sonucunda yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, BursaAnkara karayolu üzerinde devriye gezen polis ekipleri, 16 AlA 379 plakalı araçtan şüphelenerek sürücüye dur ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Karayolu üzerinden Mesudiye Mahallesi'ne giren sürücü, ara sokaklarda izini kaybetmeye çalıştı fakat başarılı olamadı. Şehit Erol Beyhan Sokağa giren şüphelilerin aracı çamura saplandı. Araçtan inen 3 şüpheli, yaya olarak kaçmaya başladılar. Tarlalık alana giren 3 şahıs kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, gece boyunca araştırma yaparak kaçan şüpheler A.S., U.Ö. ve R.T'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Sorgulamanın ardından 2 araç çalıp satan ve 3 aracıda çalma girişimde bulunan 3 şahıs adliyeye sevk edildiler. Polis ekipleri çalınan araçları bularak sahiplerine teslim etti. Mahkemeye çıkarılan 3 şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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