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Bursa’da tarihi konaklar bir bir yanıyor Tarihin yanıp kül oluşunu film izler gibi izlediler 2 ay arayla yan yana iki tarihi konağın yanması olayın sabotaj olma ihtimalini kuvvetlendiriyor Yahşibey Mahallesinde tarihi iki konağı küle çeviren yangınlar itfaiye ekipleri tarafından şüpheli bulunurken, polis her iki olayla alakalı tahkikat başlattı Dün akşam iftar saatinde yanan tarihi konak Bursa’nın bir çok noktasından kandil gibi göründü

İHA

Bursa’da tarihi konaklar bir bir yanıyor Tarihin yanıp kül oluşunu film izler gibi izlediler 2 ay arayla yan yana iki tarihi konağın yanması olayın sabotaj olma ihtimalini kuvvetlendiriyor Yahşibey Mahallesinde tarihi iki konağı küle çeviren yangınlar itfaiye ekipleri tarafından şüpheli bulunurken, polis her iki olayla alakalı tahkikat başlattı Dün akşam iftar saatinde yanan tarihi konak Bursa’nın bir çok noktasından kandil gibi göründü

Bursa’da son iki ayda Osmanlı Devleti’nden miras Tophane eteklerinde yan yana iki ayrı tarihi konakta yaşanan şüpheli yangın "Bursa’nın tarihi evlerini kim yakıyor" sorusunu gündeme getirdi.
Her iki yangının çıkış sebepleri üzerinde çalışan itfaiye ekipleri yangınları şüpheli bulurken, olayda sabotaj ihtimali üzerine duruluyor.
İlk yangın geçtiğimiz 30 Ocak gecesi Osmangazi ilçesine bağlı Yahşibey Mahallesi Yahşibey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C.’nin ve ailesinin yaşadığı 200 yıllık tarihi evde ısıtıcının devrilmesi sonucunda yangın çıktı. Dumanların binayı sardığını gören A.C, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler vatandaşları tahliye etti ancak küle dönen tarihi konak kullanılmaz hale geldi. Aynı günün sabahında da Osmangazi Belediyesi’nin ekipleri tarafından yanan tarihi konak yıkılıp bölge temizlendi.
Dün akşam tam iftar saatinde yine aynı mahalle ve aynı sokakta aralarında çok az mesafe bulunan bir başka tarihi konakta da bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen 3 katlı tarihi konak konumu sebebiyle alev alev yanarken neredeyse Bursa’nın bir çok noktasından görüldü. Tarihi yıldız parkında toplanan bir kaç vatandaş 120 yıllık konağın yanışını film izler gibi izledi. Yükselen alevler sebebiyle alev topuna dönen tarihi konak Bursa’nın bir çok bölgesinden görüldü. İftar saatine denk gelen yangın iftar sofrasında buluşan çok sayıda vatandaşı da sokağa döktü. Binanın tarihi geçmişini bilen yaşlı kadınlar sokağa inip yangına müdahale etmek istedi. Bina sahibi dumandan etkilenirken, evinde beslediği onlarca kedi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedilerin kurtarılmasından memnun olan bir hayvansever kadın ise mutluluk gözyaşlarını tutamadı. Kullanılmaz hale gelen tarihi konak itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Küle dönen konak sabah saatlerinde bölgeye gelen belediye ekipleri tarafından yıkılıp bölge temizlendi.
İtfaiye ekipleri tinercilerin de uğrak yeri haline gelen bölgedeki yangınların şüpheli olduğu konusunda görüş bildirdi. Bu durum olayın sabotaj olma ihtimalini güçlendirirken, polis ekipleri de her iki yangınla alakalı çok yönlü tahkikat başlattı.
Öte yandan bazı vatandaşlar bölgenin bir an önce kentsel dönüşüme girmesi için kasıtlı yakılabileceğini iddia etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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