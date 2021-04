Bursaspor başkan adayı Ekrem Pamuk'tan Giray Bulak açıklaması

Bursaspor başkan adayı Ekrem Pamuk, yaptığı basın toplantısında göreve gelmeleri halinde Sportif Direktör olarak Giray Bulak’la anlaştıklarını açıkladı.

Bursaspor başkan adayı Ekrem Pamuk, basın mensupları ile bir araya geldi. Düzenlenen basın toplantısında Pamuk, şu ifadeleri kullandı:

“Biz Bursaspor’a gerektiği için aday olduk. Bu konuda başarılı olacağımıza inanıyorum. Hep birlikte hareket edeceğiz. Bursaspor zor günler geçiriyor. Sportif direktör olarak bir süredir çalışmalar yapıyorum. Bu isim Giray Bulak Hocamız. Biz kendisi ile prensipte anlaştık. Spor camiasını yakından tanıyan ve güvendiğimiz bir isim. Bursaspor konumunu çok tartıştık. Neler yapabileceğimizi konuştu. Giray Hocam da bizi kırmadı. Bursaspor’da çalışmaktan onur ve gurur duyacağını söyledi. Mustafa Er’le de devam etmek istiyoruz. Giray Hocamız ve Mustafa Hocamız birlikte de çalışmış. Bir problem olacağını düşünmüyorum.”



“34 futbolcu ile anlaşmayı düşünüyoruz”

Ekrem Pamuk sözlerine şöyle devam etti:

“500 milyona yakın borç olduğunu biliyoruz. Bunun bilincindeyiz. Bursa büyük bir şehir. Bursaspor’umuzun siyasileri, belediye başkanları, hep birlikte taşın altına koyarsak bir şeyler olur. Bu iş, bir ekip işidir. Bursaspor’un buralarda olmasına gönlüm el vermiyor. Giray Hocamız da göreve geldiğin de 34 futbolcu ile anlaşacağımızı umuyorum. Yönetim yüzde 90 tamamlandı. Biz de şöyle bir yönetim anlayışı var; sadece ben değil 13 arkadaşımızın da başkanlık yapabilecek kapasitede insanlar olacak. 22 Nisan saat 17.00’ye kadar listemizi vermemiz lazım. Elektrik parasını ödemek için, personel maaşını ödeyemeyen bir Bursaspor olmayacak. Bursaspor’un kimseye ihtiyacı olmayacak.”



“Bursaspor’un siyasete ihtiyacı yok, siyasetin Bursaspor’a ihtiyacı var”

Bursaspor’da mevcut futbolcuları elinde tutmak istediğini belirten Ekrem Pamuk, “Hiçbir futbolcunun gitmesini istemiyoruz. Bursa’dan koparmak istemiyoruz. Mustafa Er’i de koparmak istemiyoruz. Bursaspor’un zor günlerinde yanında oldu. Hepsiyle devam edip, aralarına bizi Süper Lig’e taşıyacak 34 futbolcu katkısıyla hedefe ilerleyeceğiz. Bizim dönemimiz kavga dönemi olmayacak. Taraftarımızı bunu bilmeli. Biz Bursaspor’un bugünkü konumunda üzüntü duyuyoruz. Bizim tek hedefimiz Süper Lig’e çıkmak. Başka bir şey düşünmek istemiyoruz. Bursaspor’un siyasete ihtiyacı yok, siyasetin Bursaspor’a ihtiyacı var. 3 milyonluk bir şehrin alt ligde oynamasına gönlüm razı değil. Bursaspor’un 1 TL’sini harcarken düşüneceğiz. Bu yönetim Bursaspor’un parası ile deplasmana gitsin otellerde kalsın yemekler yesin istemiyoruz” diye konuştu.



“Stadyumla ilgili planlarımız var”

Stadyumla ilgilim de önemli açıklamalar yapan Ekrem Pamuk, “Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu çok güzel bir konumda. Localarımız ve mekanlarımız var. Büyük alanlar var. Diyoruz ya Bursaspor’un kimseye ihtiyacı kalmadan, ihtiyaç olmadan oradaki alanlara mağaza, açık AVM veya dükkanlar yapın her gün çalışacak bir konumda getirmek istiyoruz. 500 milyon TL çok büyük bir çok değil. Bursa şehri bunu kaldırır. Yeter ki Bursa güvensin ve inansın. Kalıcı gelirler de elimiz de yok. Otopark biliyorsunuz personel maaşını ödeyebiliyordu. Onlar da kalmadı. Ben 20 yıl spor tesisleri işletmeciliği yaptım. Biz birçok takıma futbol okulları için saha verdik. Gelecek gençlerde olduğunu biliyoruz. Biz bu şehrin çocukları ile yeni spor alanları yaratıp, alttan yetişecek futbolcuları değerlendirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.



“Onları dinleyeceğiz ama onların yaptığını yapmayacağız”

Mevcut Başkan Erkan Kamat’la herhangi bir görüşme yapmadığını ifade eden Pamuk, “Erkan Kamat’la görüşmedim. Onları dinleyeceğiz ama onların yaptığını yapmayacağız. 3 ay sonra aynı konuma düşeriz. Bursaspor camiasına leke verecek hiç bir şey yapmak istemiyorum” dedi. Kongre tarihi ile ilgili de bilgi veren Pamuk, “Kongre Kongre 22 Mayıs’ta olacaktı, 1 Mayıs’a alındı. Sonrasında da Valilik 17 Mayıs’a kadar kongreleri 17’sine erteledi. Ama biz 22 Nisan’da listemizi vereceğiz. Ama herkes tarihi tam bilmiyor. Bence bu durum bir an önce yönetim tarafından net günün kamuoyuna açıklanması lazım” açıklamasında bulundu.



“Bursaspor’un her ay 1520 milyon TL borcu katlıyor”

Ekrem Pamuk son olarak şu ifadeleri kullandı:

“Emin Adanur 40 milyon TL vereceğini söyledi. Belki bu rakam 140 milyon TL olacak. Ama önemli olan bu değil. Bursasporlular Bursaspor’a sahip çıktığında bir çok gelire dönüşecektik. Paradan daha çok Bursaspor’un bu yönetime güvenmesini bekliyoruz. Bu saatten sonra karşımıza kim çıkarsa çıksın biz adayız. Biz artık yola çıktık. Farklı aday çıktıkça daha güzel. Ben çekişmeyi severim. Tahtanın açılması için 5060 milyon TL gibi bir rakamın olacağını tahmin ediyoruz. Ama net bilmiyoruz. Bursaspor her ay 1520 milyon TL borcunun katlayarak gidiyor. Fazilet maalesef bu şekilde. Bankalardan kullanılan krediler borcu daha da yükseltiyor. Bu dakikadan itibaren Bursaspor camiasını desteğe çağırıyoruz.”

