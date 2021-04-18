Bursaspor başkan adayı Ekrem Pamuk'tan Giray Bulak açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor başkan adayı Ekrem Pamuk'tan Giray Bulak açıklaması

İHA

Bursaspor başkan adayı Ekrem Pamuk, yaptığı basın toplantısında göreve gelmeleri halinde Sportif Direktör olarak Giray Bulak'la anlaştıklarını açıkladı.

Bursaspor başkan adayı Ekrem Pamuk'tan Giray Bulak açıklaması

Bursaspor başkan adayı Ekrem Pamuk, yaptığı basın toplantısında göreve gelmeleri halinde Sportif Direktör olarak Giray Bulak’la anlaştıklarını açıkladı.
Bursaspor başkan adayı Ekrem Pamuk, basın mensupları ile bir araya geldi. Düzenlenen basın toplantısında Pamuk, şu ifadeleri kullandı:
“Biz Bursaspor’a gerektiği için aday olduk. Bu konuda başarılı olacağımıza inanıyorum. Hep birlikte hareket edeceğiz. Bursaspor zor günler geçiriyor. Sportif direktör olarak bir süredir çalışmalar yapıyorum. Bu isim Giray Bulak Hocamız. Biz kendisi ile prensipte anlaştık. Spor camiasını yakından tanıyan ve güvendiğimiz bir isim. Bursaspor konumunu çok tartıştık. Neler yapabileceğimizi konuştu. Giray Hocam da bizi kırmadı. Bursaspor’da çalışmaktan onur ve gurur duyacağını söyledi. Mustafa Er’le de devam etmek istiyoruz. Giray Hocamız ve Mustafa Hocamız birlikte de çalışmış. Bir problem olacağını düşünmüyorum.”

“34 futbolcu ile anlaşmayı düşünüyoruz”
Ekrem Pamuk sözlerine şöyle devam etti:
“500 milyona yakın borç olduğunu biliyoruz. Bunun bilincindeyiz. Bursa büyük bir şehir. Bursaspor’umuzun siyasileri, belediye başkanları, hep birlikte taşın altına koyarsak bir şeyler olur. Bu iş, bir ekip işidir. Bursaspor’un buralarda olmasına gönlüm el vermiyor. Giray Hocamız da göreve geldiğin de 34 futbolcu ile anlaşacağımızı umuyorum. Yönetim yüzde 90 tamamlandı. Biz de şöyle bir yönetim anlayışı var; sadece ben değil 13 arkadaşımızın da başkanlık yapabilecek kapasitede insanlar olacak. 22 Nisan saat 17.00’ye kadar listemizi vermemiz lazım. Elektrik parasını ödemek için, personel maaşını ödeyemeyen bir Bursaspor olmayacak. Bursaspor’un kimseye ihtiyacı olmayacak.”

“Bursaspor’un siyasete ihtiyacı yok, siyasetin Bursaspor’a ihtiyacı var”
Bursaspor’da mevcut futbolcuları elinde tutmak istediğini belirten Ekrem Pamuk, “Hiçbir futbolcunun gitmesini istemiyoruz. Bursa’dan koparmak istemiyoruz. Mustafa Er’i de koparmak istemiyoruz. Bursaspor’un zor günlerinde yanında oldu. Hepsiyle devam edip, aralarına bizi Süper Lig’e taşıyacak 34 futbolcu katkısıyla hedefe ilerleyeceğiz. Bizim dönemimiz kavga dönemi olmayacak. Taraftarımızı bunu bilmeli. Biz Bursaspor’un bugünkü konumunda üzüntü duyuyoruz. Bizim tek hedefimiz Süper Lig’e çıkmak. Başka bir şey düşünmek istemiyoruz. Bursaspor’un siyasete ihtiyacı yok, siyasetin Bursaspor’a ihtiyacı var. 3 milyonluk bir şehrin alt ligde oynamasına gönlüm razı değil. Bursaspor’un 1 TL’sini harcarken düşüneceğiz. Bu yönetim Bursaspor’un parası ile deplasmana gitsin otellerde kalsın yemekler yesin istemiyoruz” diye konuştu.

“Stadyumla ilgili planlarımız var”
Stadyumla ilgilim de önemli açıklamalar yapan Ekrem Pamuk, “Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu çok güzel bir konumda. Localarımız ve mekanlarımız var. Büyük alanlar var. Diyoruz ya Bursaspor’un kimseye ihtiyacı kalmadan, ihtiyaç olmadan oradaki alanlara mağaza, açık AVM veya dükkanlar yapın her gün çalışacak bir konumda getirmek istiyoruz. 500 milyon TL çok büyük bir çok değil. Bursa şehri bunu kaldırır. Yeter ki Bursa güvensin ve inansın. Kalıcı gelirler de elimiz de yok. Otopark biliyorsunuz personel maaşını ödeyebiliyordu. Onlar da kalmadı. Ben 20 yıl spor tesisleri işletmeciliği yaptım. Biz birçok takıma futbol okulları için saha verdik. Gelecek gençlerde olduğunu biliyoruz. Biz bu şehrin çocukları ile yeni spor alanları yaratıp, alttan yetişecek futbolcuları değerlendirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Onları dinleyeceğiz ama onların yaptığını yapmayacağız”
Mevcut Başkan Erkan Kamat’la herhangi bir görüşme yapmadığını ifade eden Pamuk, “Erkan Kamat’la görüşmedim. Onları dinleyeceğiz ama onların yaptığını yapmayacağız. 3 ay sonra aynı konuma düşeriz. Bursaspor camiasına leke verecek hiç bir şey yapmak istemiyorum” dedi. Kongre tarihi ile ilgili de bilgi veren Pamuk, “Kongre Kongre 22 Mayıs’ta olacaktı, 1 Mayıs’a alındı. Sonrasında da Valilik 17 Mayıs’a kadar kongreleri 17’sine erteledi. Ama biz 22 Nisan’da listemizi vereceğiz. Ama herkes tarihi tam bilmiyor. Bence bu durum bir an önce yönetim tarafından net günün kamuoyuna açıklanması lazım” açıklamasında bulundu.

“Bursaspor’un her ay 1520 milyon TL borcu katlıyor”
Ekrem Pamuk son olarak şu ifadeleri kullandı:
“Emin Adanur 40 milyon TL vereceğini söyledi. Belki bu rakam 140 milyon TL olacak. Ama önemli olan bu değil. Bursasporlular Bursaspor’a sahip çıktığında bir çok gelire dönüşecektik. Paradan daha çok Bursaspor’un bu yönetime güvenmesini bekliyoruz. Bu saatten sonra karşımıza kim çıkarsa çıksın biz adayız. Biz artık yola çıktık. Farklı aday çıktıkça daha güzel. Ben çekişmeyi severim. Tahtanın açılması için 5060 milyon TL gibi bir rakamın olacağını tahmin ediyoruz. Ama net bilmiyoruz. Bursaspor her ay 1520 milyon TL borcunun katlayarak gidiyor. Fazilet maalesef bu şekilde. Bankalardan kullanılan krediler borcu daha da yükseltiyor. Bu dakikadan itibaren Bursaspor camiasını desteğe çağırıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kazada ölen Eren'in babası: Niye bıraktın beni
YEREL HABERLER Kazada ölen Eren'in babası: Niye bıraktın beni
Osmangazi’de ramazan sohbetleri Prof. Dr. Kılavuz: “İnsanlık olarak salgından ders çıkarmalıyız"
YEREL HABERLER Osmangazi’de ramazan sohbetleri Prof. Dr. Kılavuz: ...
TOGG, mobilite alanında iF Tasarım Ödülü´nü alan ilk Türk markası oldu
YEREL HABERLER TOGG, mobilite alanında iF Tasarım Ödülü´nü alan ilk ...
Yıldırım'da yeşil dönüşüm
YEREL HABERLER Yıldırım'da yeşil dönüşüm
Her gün tekrarlanan ‘Ter Temiz Bir Başarı’ hikayesi 957 kişilik temizlik ordusu her gün 810 ton atık topluyor Osmangazi hizmet filosu 57 yeni araçlarla güçlendi
YEREL HABERLER Her gün tekrarlanan ‘Ter Temiz Bir Başarı’ ...
Trafikte bir düğüm daha çözülüyor
YEREL HABERLER Trafikte bir düğüm daha çözülüyor
Bursaspor deplasmanda Samsunspor’la karşılaşacak
YEREL HABERLER Bursaspor deplasmanda Samsunspor’la karşılaşacak
Çoban köpeği, kuzuya süt annelik yapıyor
YEREL HABERLER Çoban köpeği, kuzuya süt annelik yapıyor
Çiftçi dostu belediye Başkan Aydın: "Üreten her kesin yanındayız"
YEREL HABERLER Çiftçi dostu belediye Başkan Aydın: "Üreten her kesin ...
Ramazan ayında reflüyü önlemenin püf noktaları
YEREL HABERLER Ramazan ayında reflüyü önlemenin püf noktaları
Korona virüse karşı çocuğunuzu yakından takip edin
YEREL HABERLER Korona virüse karşı çocuğunuzu yakından takip edin
Kısıtlamada kahve keyfi 72 bin 450 TL'ye patladı
YEREL HABERLER Kısıtlamada kahve keyfi 72 bin 450 TL'ye patladı
Araçtan çıkan kumandaya basan polis çıkan seslerle şaşkına döndü
YEREL HABERLER Araçtan çıkan kumandaya basan polis çıkan seslerle ...
Yargıtay'dan Cumartesi mesai kararı
YEREL HABERLER Yargıtay'dan Cumartesi mesai kararı
Liseli öğrenciler suyla hareket eden araç tasarladı Deposuna deniz suyu döktükleri aracı hareket ettirdiler
YEREL HABERLER Liseli öğrenciler suyla hareket eden araç ...
Kahraman yüzbaşı intihara kalkışan genç kızı kurtardı
YEREL HABERLER Kahraman yüzbaşı intihara kalkışan genç kızı kurtardı
Plakasını maskeyle gizleyen sürücü kovalamacayla yakalandı, 7 bin lira ceza uygulandı
YEREL HABERLER Plakasını maskeyle gizleyen sürücü kovalamacayla ...
Çoban köpeği, kuzunun 'süt annesi'
YEREL HABERLER Çoban köpeği, kuzunun 'süt annesi'
Bursa'da 4 katlı apartmanda yangın
YEREL HABERLER Bursa'da 4 katlı apartmanda yangın
Bursa'da koronavirüse karşı aşılama çalışmaları iftardan sonra da devam ediyor
YEREL HABERLER Bursa'da koronavirüse karşı aşılama çalışmaları ...
Maskeyi yüzü yerine motosikletinin plakasına takan sürücüye 7 bin 465 TL ceza
YEREL HABERLER Maskeyi yüzü yerine motosikletinin plakasına takan ...
Kamyonetin kasa kapağının çarptığı yaşlı adam yaralandı
YEREL HABERLER Kamyonetin kasa kapağının çarptığı yaşlı adam ...
Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz: "Bursa genelinde 730 bin dozu aşkın aşılama yaptık"
YEREL HABERLER Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz: "Bursa ...
15 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
YEREL HABERLER 15 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği feci kaza ...