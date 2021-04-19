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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşim, Doğu Anadolu’daki yatırımlarıyla istihdama destek oluyor

İHA

Yeşim, Doğu Anadolu’daki yatırımlarıyla istihdama destek oluyor

Dünya markalarına hazır giyim ve ev tekstili üretimi gerçekleştiren Yeşim, 2019 yılında devreye aldığı Ağrı yatırımı sonrası bölgedeki gelişimini sürdürerek istihdama destek oluyor. Halihazırda dünyanın tanınmış markalarına yönelik hazır giyim üretimini sürdüren Ağrı tesisi, ünlü Tommy Hilfiger markası için de üretim yapmaya başladı. Yeşim, bölgedeki diğer üretici partnerlere verdiği destekle kapasitesini büyütüyor.
Geleceğe dönük planlamaları ve büyüyen organizasyonu kapsamında merkezi konumundaki Bursa dışında da yatırım programları devreye alan Yeşim Grup, 2019 yılında Ağrı’da hayata geçirdiği üretim tesisiyle, bölgenin gelişim hikayesinin de bir parçası oluyor. Gerek bölge gerekse ülke ekonomisine de önemli katkı yapacak olan bu yatırımla ilk etapta kademeli olarak 5 bin kişilik bir istihdam oluşturma hedefi belirlendi. Tesiste şu an 850 kişi olan çalışan sayısının, 2021 yılı sonuna kadar bin 700’lere çıkması hedefleniyor.
Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya, müşterilerinin taleplerine uygun olarak kapasite artışı yapma ve planlı gelişimlerini sürdürme kararları kapsamında Ağrı Tekstilkent Bölgesinde hazır giyim üretim tesisini 2019 yılında devreye aldıklarını hatırlattı. Şankaya, Ağrı Valiliği tarafından tahsis edilen 36 bin metrekarelik fabrika alanı üzerinde yaklaşık 20 milyon Euroluk bir yatırım bedeliyle hayata geçirdikleri tesiste dünya markalarına yönelik üretim yaptıklarını belirtti. Devlet teşviki ile hayata geçirdikleri söz konusu yatırım programı ile üretim ve ihracat kapasitelerini arttırarak ülke ekonomisine pozitif katkı yapmayı hedeflediklerinin altını çizen Şankaya, “Hayata geçirdiğimiz üretim tesisi Türk tekstili adına gurur verici. Fabrikada üretim için gerekli makine parkuru ve istihdam anlamındaki planlamalarımızı hızla tamamlayarak süreci 2019 yılı sonunda başlattık. Gelinen noktada bölge istihdamına önemli oranda katkı yapma hedefimizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.
Şankaya şöyle devam etti:
“Ağrı’ya ilerleyen dönemde ilave bir 30 milyon dolarlık yatırım daha öngörüyoruz. İlk etapta kademeli olarak 5.000 çalışan sayısına ulaştıktan sonra ikinci bir 5.000 kişilik istihdamı da devreye almayı hedefliyoruz. 2021 yılı sonunda fabrikamızda çalışan sayısını bin 700’e taşımayı planlıyoruz. Fabrikanın baştan sona otomasyon sistemleriyle donatılma süreci ise devam ediyor. Üretim yeterliliği anlamında çizgisini her geçen gün yukarı taşıyan fabrikamızı ziyaret eden PVH Europe BV Tommy Hilfiger yöneticileri, üretim süreçlerimizi yerinde görmek istedi. Satınalma ve Üretim Süreçlerinden Sorumlu SVP Öznur Mutlu başta olmak üzere, Tommy yöneticileri Emine Sezer ve Mustafa Ceylan’dan oluşan grubu, geleceğe dair üretim ve büyüme planlarımızla ilgili bilgilendirdik. Halihazırda müşterimiz olan ve diğer lokasyonlarımızdan üretim gerçekleştirdiğimiz Tommy Hilfiger için Ağrı tesisinden de üretim yapmaya başladık. Bu, her açıdan bölge adına sevindirici bir gelişme.”
Ağrı’da hayata geçirdikleri söz konusu üretim tesisi ile sadece şehrin değil, bölgenin çehresinin değişimine de katkı yapmayı hedeflediklerini kaydeden Şankaya, “Ağrı yatırımımız 10 bin kişiye ulaşıp tam anlamıyla realize olduğunda hedefimiz aşağı yukarı mevcut kapasitemize yaklaşık yüzde 2530 kadar ilave bir ciro sağlamak olacak. Böylelikle çalıştığımız onlarca marka kanalıyla ‘Made in Turkey’ ibaresini tüm dünyada daha da güçlü bir şekilde duyurma şansı bulacağız” diye konuştu.
Şankaya sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu yolda ilerlerken söz konusu üretimimizi destekler nitelikte bölgedeki partnerlerle iş birliği geliştirme opsiyonunu da devrede tutuyoruz. Bu açıdan bakıldığında sadece Ağrı ile değil, bölgedeki diğer tedarikçileri düşününce çok daha büyük bir ekosistemle birlikte yol aldığımızı söyleyebilirim. Bu ortak sinerji, gerek Yeşim Grup’a gerek ülkemizin ekonomik gelişimine son derece önemli kazanımlar sağlayacak. Biz ülkemize ve bu toprakların çalışkan insanlarına her zaman güvendik ve güvenmeye de devam edeceğiz. Ağrı’nın ne kadar büyük bir potansiyeli olduğunu görüyoruz. Hayata geçirdiğimiz yatırımlar Doğu Anadolu Bölgesi’nde büyüdükçe, batıya olan göçün önlenmesine de katkı koymuş olacağız. Göçün önlenmesi de bölge vatandaşlarının kendi memleketlerinde kalarak refah içinde yaşamasını sağlayacak.”
Avrupa pazarına Türkiye’den, Amerika pazarına serbest ticaret anlaşması avantajı sebebiyle Mısır’dan, üretim yapan Yeşim Grup, Türkiye’de sağladığı istihdam ve kadın çalışan hacmiyle en büyük firmalar arasında yer alıyor. 2020 yılını 332 milyon dolarlık ihracat değeri ile kapatan ve 2021 yılında yüzde 20’lik bir büyüme hedefleyen Yeşim Grup kurduğu üretim ağıyla Türkiye’deki çalışan sayısını 15 bin kişiye çıkarmayı ve yeni yatırım programları devreye almayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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