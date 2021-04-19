Bursa'nın takımı Teleferik Ofroad ekibi, Avrupa'ya damga vurdu

Bursalı esnaf ve sporseverlerden oluşan, Türkiye şampiyonu unvanına sahip Teleferik Offroad takımı, Bulgaristan’da gerçekleşen Ofroad Festivali’nden ikincilik ve üçüncülük madalyalarıyla dönerek Avrupa’ya damga vurdu.

Türkiye çapında kazandığı kupalar ve madalyalarla birçok başarıya imza atan Teleferik Offroad, 161718 Nisan tarihlerinde Bulgaristan’ın Velingrad şehrinde gerçekleşen Offroad Festivalinde Türkiye’yi temsil etti. Toplamda 6 ülkeden 100’ün üzerinde sporcunun ve 50 aracın katıldığı Offroad şenliklerinde ülkemizi Expert Modified kategorisinde temsil eden Bursa ekibi, 3 günün sonunda ikincilik ve üçüncülük madalyalarına uzandı. Ahmet KurtFuat Sarper ikilisi Suzuki Jimny aracı ile yarışı ikinci olarak bitirirken, Şencan ÖzkurtSelim Avcı ekibi de Suzuki Samurai’larıyla podyumda üçüncülük sevinci yaşadı.

Daha önce Türkiye’de birçok kez ulusal ve mahalli şampiyonluklar yaşayan Teleferik Offroad ekibi başarılarını yurtdışına taşımanın haklı gururunu yaşıyor. Teleferik Offroad ekibinin tecrübeli pilotu Şencan Özkurt, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; bu başarının tesadüf olmadığını, Türkiye’de yaşadıkları tecrübeleri yurtdışına taşıdıkları için mutlu olduklarını ve ülkemizi yurtdışında temsil ettikleri için gururlu olduklarını dile getirdi. Teleferik Offroad’a sponsor olmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu ifade etti.

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