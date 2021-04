Yıldırım’da kapı kapı sıcak yemek dağıtımı

Sosyal belediyecilik çalışmalarına Ramazan ayında da devam eden Yıldırım Belediyesi, her gün bin kişiye 4 çeşit sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.

Covid19 salgını sürecinde 177 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıp, 20 bin koli erzak dağıtımı gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, sosyal destek çalışmalarına dayanışma ve paylaşma ayı olan Ramazan’da da devam ediyor. Belediye ekipleri, ihtiyaç sahibi bin kişiye her gün sıcak yemek ulaştırıyor. Hijyenik şartlarda pişirilen 4 çeşit yemek ve ramazan pidesi, ekipler tarafından kapı kapı gezilerek iftar saatinden önce teslim ediliyor. Günlük olarak sağlanan sıcak yemeğin yanı sıra, erzak kolisi dağımı da gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, ramazanın ilk altı gününde bin erzak kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Yardımlaşma ve dayanışma ruhunun yoğun bir şekilde hissedildiği Ramazan ayında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara verdikleri desteğin artarak devam edeceğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Ramazandan önce olduğu gibi Ramazan ayında da sosyal belediyecilik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz her gün bin kişiye sıcak yemek ulaştırırken, ramazan kolilerimizin dağıtımı da sürüyor. Hemşerilerimizin yüzünde bir tebessüm oluşturabilirsek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.