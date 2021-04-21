Kısıtlamayı ihlal edenlerin jandarmadan kaçtıkları an kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 7 kişinin jandarma ekip otusunu gördüğünde kaçtıkları an, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İnegöl´e bağlı kırsal Kozluca Mahallesi´ndeki 7 kişi, 17 Nisan´da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti. Sokakta oturan 7 kişi, jandarma ekip otusunu görünce kaçmaya başladı. 7 kişinin koşarak kaçtıkları an ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-04-21 16:28:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.