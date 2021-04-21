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Bursa Yıldırımspor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 1-0

DHA

Bursa Yıldırımspor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 1-0


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - 
STAT: Minareli Çavuş Spor Tesisleri
HAKEMLER: Doğu Yılmaz, Hakan Eygü, Coşkun Yalçın
BURSA YILDIRIMSPOR: Mehmet Mert Pala Kerem Az, Ramazan Erarslan, Mehmet Kalkan, Osman Demir, Muhammet Öz, Tuğkan Kamışoğlu, Doğacan Diker (Dk. 73 Batuhan Tunçay), Hüseyin Atalay (Dk. 88 Berke Yılmaz), Furkan Fehmi Güneş (Dk. 90+2 Kemal Uzuntepe), Hüseyin Çelik (Dk. 73 Kerem Yaşa)
KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR: İlker Günay Bünyamin Başar (dk. 83 Oğuzhan Demirer), Mehmet Albayrak, Doğukan Subaşı, Yasin Poyraz (Dk. 90+2 Buğra Şahiner), Fatih Ergen, Emre Avcı (Dk. 70 Necmican Cebeci), Mehmet Bozcan, Özkan Yiğiter (Dk. 90+2 Mehmet Berke Yanmaz), Ender Gör (Dk. 83 Ali Helvacı),  Aykut Çift
SARI KARTLAR: Kerem Az (Bursa Yıldırımspor) Emre Avcı, Mehmet Albayrak, Buğra Şahiner, Yasin Poyraz, Aykut Çift, Fatih Ergen (Kırıkkale Büyük Anadolu Spor)
GOL: Dk. 76 Hüseyin Atalay (Bursa Yıldırımspor)
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Bursa Yıldırımspor, 32'nci hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Kırıkkale Büyük Anadolu Spor'u Hüseyin Atalay'ın attığı golle 1-0 yendi. Bu sonucun ardından Bursa temsilcisi, ligin bitimine 2 hafta kala liderliğe yükseldi.
15'inci dakikada Bursa Yıldırımspor gole yaklaştı. Sağ kanattan yapılan ortada altıpas çizgisi gerisinden Hüseyin Çelik´in röveşata vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı yöneldi.
31'inci dakikada orta alandan aldığı topla rakibini ekarte ederek içeriye giren Furkan Fehmi pasını dışarıya aktardı, Doğacan Diker ilk kontrolünü sağlayamayınca savunma araya girdi.
50'nci dakikada ev sahibi bir kez daha gole yaklaştı. Taç atışı sonrası ceza sahası içerisinde topla buluşan Hüseyin Atalay, dar açıdan vuruşunu yaptı. Kaleciden dönen topa yeniden hamle yapan Atalay, bir kez daha vururken, savunma ayak koyarak tehlikeyi uzaklaştırdı.
53'üncü dakika savunma arkasına atılan top sonrası kaleci ile karşı karşıya kalan Furkan Fehmi vuruşunu yaparken, kaleci İlker müdahalesiyle meşin yuvarlağı kornere çeldi.
68'inci dakikada Bursa Yıldırımspor gole yaklaştı. Ceza sahasına sağdan giren Doğacan Diker, yerden ortasını yaparken arka direkte boş durumdaki Hüseyin Çelik´e doğru giden topa kaleci İlker, uzanarak sahip oldu.
76'ncı dakikada Bursa Yıldırımspor öne geçti. Kullanılan korner atışı sonrası, arka direğe doğru yönelen topa dokunan Hüseyin Atalay, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
82'nci dakikada ev sahibi 2'nci gole yaklaştı. Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Kerem Yaşa, kale ağzından vuruşunu yaptı. Kaleci İlker'in müdahalesi sonrası üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.
Karşılaşma 1-0 Bursa Yıldırımspor üstünlüğü ile sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL
2021-04-21 18:14:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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