Kafeler Sokağı esnafının yüzü gülüyor

Yıldırım Belediyesi’nin, tarihi Yeşil Semti’ndeki Akdemir Sokak’ta gerçekleştirdiği renovasyon çalışmaları bölgeye değer katarken, esnafın da yüzünü güldürdü.

Yıldırım Belediyesi’nin, ‘kafeler sokağı’ olarak da bilinen Akdemir Sokak’ta gerçekleştirdiği renovasyon çalışmaları bölge halkı ve esnaftan tam not aldı. Tarihi Yeşil Semti’ndeki Akdemir Sokak’ın en eski esnafı olan 60 yaşındaki Süleyman Balsüzen, sokağın eski ve yeni hali arasında büyük fark olduğunu belirtti. Yaklaşık 30 yıldır Akdemir Sokak’ta ayakkabıcılık yapan Balsüzen, “Eskiden buralarda hep barakalar vardı. Manzara çok kötüydü. Esnaf arasında yer işgali nedeniyle kavgalar yaşanıyordu. Sokakta hep bir huzursuzluk vardı. Çok şükür Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz, sokağımıza yönelik çok güzel bir projeyi hayta geçirdi. Bu süreçte de bizden herhangi bir par talebi olmadı” diye konuştu.

Başkan Oktay Yılmaz’ın, projenin başından sonuna kadar kendileri ile istişareler gerçekleştirdiğini belirten Süleyman Balsüzen, “Başkanımız Oktay Yılmaz, sokağımıza geldikçe bizlere taleplerimizi sordu. Bizler de birkaç kere Belediye’ye gittik. Uygulanacak projeyi bize detaylı şekilde anlattılar. Bizler de kabul ettik. Sonuç olarak ortaya çıkan proje çok kaliteli. Akdemir Sokak, Yıldırım’ın marka sokağı oldu. Belediye Başkanımız hem Bursa’ya yakışır bir sokak yaptı hem de esnafı sevindirdi. Daha ne olsun Benim işimin bereketi için bu çalışmaları yapan herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Yapılan renovasyon çalışmalarıyla daha modern bir görünüme sahip olan Kafeler Sokağı’nın ilçe sakinlerinin güzel vakit geçirebilecekleri bir buluşma noktası olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bizler şehrin görünümüne katkı sağlamak için ciddiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemize değer katacak projeler açısından Kafeler Sokağı da iyi bir örnek teşkil etmekte. Ben Akdemir Sokak’taki hemşehrilerime bereketli işler diliyorum. Pandemi süreci bittiğinde kafeler sokağımız inşallah eskisinden daha hareketli şekilde hizmet vermeye devam edecek” dedi.

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