Başkan Taban'dan Emek ve Dayanışma Günü mesajı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Taban, içerisinde bulunduğumuz salgınla mücadele sürecine de tüm işçilerin emek ve alın teriyle katkı sağladığını hatırlattı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yaptığı yazılı açıklamada İnegöl Belediyesi olarak işçilerin her daim yanında olduklarına vurgu yaptı. Ayrıca korona virüsle mücadele sürecinde üretimin aksamaması adına emek sarf eden işçilerin ülkemize kattığı güç ve sağladığı morale dikkat çekti. Başkan Taban, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tüm emekçi ve işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Tarih boyunca, tüm dünyada ekonomik ve toplumsal refah seviyesi işçilerimizin, emekçilerimizin omuzları üzerinde yükselmiştir. Özünde işçilerimizin adalet ve hak arayışına dayanan bu tarihi mücadele, günümüzde de devam etmektedir. Yerel yöneticiler olarak bizler de her zaman bu mücadelenin destekçisi, işçi haklarının savunucusu ve koruyucusu olmayı sürdüreceğiz. Çalışanlarımızın sorunlarının çözümü, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve emekçilerin hak ettikleri yaşam standardına ulaşmaları hepimizin en temel arzusudur. İnegöl Belediyesi olarak; ülkemizin güven ve istikrarlı bir şekilde büyümesinde en önemli role sahip olan işçilerimizin her daim yanındayız. İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde de başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere farklı meslek dallarından birçok vatandaşımız; emeğin, alın terinin değerini, pandemi ile mücadeleye katarak hepimize güç ve moral sağlıyor. Hepsine minnettar olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ayrıca bu süreçte şehrimizi pandeminin etkilerinden korumak adına çaba gösteren, vatandaşımızın yardımına koşan, gecesini gündüzüne katan çalışma arkadaşlarımıza da özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle çalışma hayatında yer alan tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, tüm emekçi kardeşlerime en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum.”

