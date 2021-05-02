Bursaspor Başkanı Erkan Kamat’tan İsmail Çokçalış’a ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat’tan İsmail Çokçalış’a ziyaret

İHA

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat’tan İsmail Çokçalış’a ziyaret

Bursaspor’un Altay’la oynadığı maçta sakatlanarak çapraz bağları kopan ve geçtiğimiz günlerde ameliyat olan İsmail Çokçalış’ı, Başkan Erkan Kamat ziyaret etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da sakatlığı sebebiyle ameliyat olan İsmail Çokçalış’a, Başkan Erkan Kamat geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yeşilbeyazlı kulüpten konu ile alakalı yapılan açıklama şu şekilde: “Başkanımız Erkan Kamat, Futbol Şube Sorumlumuz Şenol Tosun, Yönetim Kurulu Üyemiz Coşkun Yavuz ve Sportif Direktörümüz Adil Cenkçiler ile birlikte Altay maçında geçirdiği sakatlık sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından ön çapraz bağ reconstrüksiyonu ameliyatı olan genç futbolcumuz İsmail Çokçalış’ı ziyaret etti. Başkanımız Erkan Kamat, ameliyat sonrası planlanan tedavi süreci ve futbolcumuz İsmail Çokçalış’ın sağlık durumu hakkında bilgiler aldı ve genç futbolcumuz İsmail Çokçalış’ın en kısa sürede sahalara döneceğine inandığını belirtti.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karacabey Belediyespor - Turgutluspor: 0-0
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor - Turgutluspor: 0-0
Şampiyon periler kupayı hastaneye götürdü
YEREL HABERLER Şampiyon periler kupayı hastaneye götürdü
Kısıtlamada Mudanyalı gençler sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Kısıtlamada Mudanyalı gençler sokak hayvanlarını ...
Cinayet kurbanı gözyaşları arasında defnedildi Bursa'da aracının bagajında cesedi bulunan gencin cenazesi İnegöl'de defnedildi
YEREL HABERLER Cinayet kurbanı gözyaşları arasında ...
Bursa'da balık ölümleri korkuttu
YEREL HABERLER Bursa'da balık ölümleri korkuttu
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, şampiyonluk kupasını aldı
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, ...
Kayıp Sinan Sönmez 34 gün sonra ölü bulundu; 5 gözaltı (3)
YEREL HABERLER Kayıp Sinan Sönmez 34 gün sonra ölü bulundu; 5 ...
Bursaspor 5 yıl aradan sonra deplasmanda 5 gol attı
YEREL HABERLER Bursaspor 5 yıl aradan sonra deplasmanda 5 gol attı
Gemlik Narlı sahilleri beyaza büründü
YEREL HABERLER Gemlik Narlı sahilleri beyaza büründü
Yıldırım Belediyesi’nden evde enjeksiyon hizmeti
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi’nden evde enjeksiyon hizmeti
Osmangazi’de, günlük 2 bin 500 kişiye sıcak yemek
YEREL HABERLER Osmangazi’de, günlük 2 bin 500 kişiye sıcak yemek
Tarlasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Tarlasında ölü bulundu
TGK’dan basın özgürlüğü çağrısı
YEREL HABERLER TGK’dan basın özgürlüğü çağrısı
Kayıp Sinan Sönmez 34 gün sonra ölü bulundu; 5 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Kayıp Sinan Sönmez 34 gün sonra ölü bulundu; 5 ...
Park halindeki otomobilin bagajında erkek cesedi bulunmuştu, 5 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobilin bagajında erkek cesedi ...
Kayıp Sinan Sönmez 34 gün sonra ölü bulundu; 5 gözaltı 
YEREL HABERLER Kayıp Sinan Sönmez 34 gün sonra ölü bulundu; 5 ...
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay: "Çalışma izinlerinin e-Devlet yerine firmalar tarafından düzenlenebilmesine imkan tanınsın"
YEREL HABERLER BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay: "Çalışma ...
Kısıtlamada kamp sevdası canından etti Bursa’da 50 metrelik kayalıklardan düşen adam feci şekilde can verdi
YEREL HABERLER Kısıtlamada kamp sevdası canından etti Bursa’da 50 ...
Canberk Yurdakul’dan Talha Yakın’a destek mesajı
YEREL HABERLER Canberk Yurdakul’dan Talha Yakın’a destek mesajı
Çağatay Yılmaz: “Bu kadro Bursaspor’un geleceği”
YEREL HABERLER Çağatay Yılmaz: “Bu kadro Bursaspor’un geleceği”
Bursa'da rekor sıcaklık bekleniyor
YEREL HABERLER Bursa'da rekor sıcaklık bekleniyor
Orhaneli’nin yardım eli her yere ulaşıyor
YEREL HABERLER Orhaneli’nin yardım eli her yere ulaşıyor
(Özel) İş yeri bilgisayarını mesaide şahsi işleri için kullanmak ve sosyal paylaşım sitelerine girmek kovulma sebebi
YEREL HABERLER (Özel) İş yeri bilgisayarını mesaide şahsi işleri ...
(Özel) Bursa'da tam kapanmada nefes kesen kovalamaca... Derede yüzenler polisi görünce böyle kaçtı Uludağ'ın azgın kar sularıyla buluşan Deliçay'da yüzen ve halı yıkayan vatandaşlara yapılan polis baskını drone ile havadan görüntülendi
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da tam kapanmada nefes kesen kovalamaca.. ...