İnegöl'de 10 mahalleye bireysel konteyner dağıtımı tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl'de 10 mahalleye bireysel konteyner dağıtımı tamamlandı

İHA

İnegöl'de 10 mahalleye bireysel konteyner dağıtımı tamamlandı

İnegöl Belediyesi, zamansız çöp çıkarma sorununa çözüm olacak ve aynı zamanda çevrede çöp yığınlarının oluşmasını da önleyecek Bireysel Çöp Konteyneri uygulaması kapsamında şuana kadar 10 mahallede konteyner ve geri dönüşüm kutusu dağıtımlarını tamamladı. Turgutalp Mahallesinde devan eden dağıtımlara katılan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugüne kadar 10 mahallemizde bu dönüşümü sağladık. Merkezde 21 mahallemiz var ve öncelikli hedef bunların tamamında uygulamayı başlatmak” dedi.
İnegöl’de temizlikte koyulan büyük hedefler ve bu hedefler doğrultusunda atılan adımlarla başlayan değişim ve dönüşüm sürüyor. İnegöl Belediyesi, temiz şehir İnegöl unvanı için merkezdeki tüm binalara bireysel çöp konteyneri uygulamasını 2020 yılında başlatmıştı. Şuana kadar merkezde 10 mahallede konteyner dağıtımları tamamlandı.
Şehirde zamansız çöp çıkartmayı önlemek, çevrede oluşan çöp yığınlarının önüne geçmek ve çöplerin başıboş hayvanlar tarafından dağıtılması ile oluşacak kirliliği önlemek ana hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen bireysel çöp konteyneri dağıtımlarıyla birlikte, çöpü kaynağında ayrıştırmak amacıyla her haneye geri dönüşüm kutuları da dağıtılıyor. 2019 yılında Kemalpaşa Mahallesi Zade Emin Sokak’ta yapılan Pilot Bölge çalışmasının başarılı olmasıyla startı verilen proje kapsamında 2020 yılı Mayıs ayında Mesudiye Mahallesinden başlayarak ilçe geneline dağıtım devam etti. Şuana kadar; Mesudiye, Fatih, Yeni Mahalle, Ertuğrulgazi, Cumhuriyet, Burhaniye, Esentepe, Süleymaniye, Yunusemre ve Osmaniye olmak üzere 10 mahallede dağıtımlar tamamlandı.
Bireysel konteyner dağıtımları Turgutalp Mahallesinde devam ederken, burada toplam 1017 Çöp Konteyneri ile 4462 adet geri dönüşüm kutusu dağıtılacağı ifade edildi. Bugün Kula Sokak üzerinde devam eden dağıtımlara Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Vatandaşlarla uygulama üzerine sohbet eden Başkan Taban, yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi: “Temiz şehir mottosuyla çıktığımız yolda, bu şehirde sokaklarda hiçbir atığı, düzensiz bir çöpü görmek istemediğimizi ve bu minvalde bir dizi çalışmalar yürüttüğümüzü herkes görüyor. Bu konuda vatandaşlarımızın katkılarına ve desteğine ihtiyacımız olduğunu ifade etmiştik. Bu doğrultuda bireysel çöp konteynırlarını her binaya hacmine göre teslim ederek evsel çöplerimizi buraya atmalarını istemiştik vatandaşlarımızdan. Yine bunun yanı sıra artık ev çöpleriyle geri dönüşüm çöplerini birbirinden ayırıp ayrıca toplayarak bunları da haftanın belirli bir gününde topluyor olacağız. Dolu poşeti alıp yerine boş poşeti bırakarak vatandaşımızın geri dönüşümlerini bilinçli şekilde toplamasını sağlamış olacağız.”
“Bugüne kadar biz yaklaşık 10 mahallemizde bu dönüşümü, bu süreci sağladık. Yine devam edeceğimiz mahallelerimiz de var. Merkezde 21 mahallemiz var ve öncelikli hedef bunların tamamında uygulamayı başlatmak. Turgutalp Mahallemizde de bu doğrultuda bugün dağıtımlarımız devam ediyor.”
“Evsel çöplerin de zamanında çöp kovalarına atılması ve artık dışarıda poşetlerle duran çöplerin olmamasını arzu ediyoruz. Bunları tespit ettiğimizde öncelikle gerekli uyarı ve ikazları yapacağız, sonuç getirmezse 427 TL üzerinden işlem yapılacağını ifade etmek istiyorum. Bu şehri temiz tutmak sadece İnegöl Belediyesi’nin sorumluluğunda değil. Buna ancak vatandaşlarımızın destek vermesiyle ulaşabileceğimiz bir hedef olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bununla ilgili kirletmeme bilincinin oluşması ve bir taraftan da düzenli olarak şehrin temizliği ile bu konudaki ihtiyaçlarının giderilmesiyle ilgili çalışmalarımızı arttırarak devam ettireceğiz. Özellikle ben bu konuda duyarlı olan vatandaşlarımızdan da destek beklediğimizi ifade ediyorum. Kafamıza göre çöpleri çıkarıp attığımız bir süreçten daha düzenli ve tertipli bir alana geçmemiz gerekiyor. Bunu da hızlıca gerçekleştiriyoruz. Ben yapılan çalışmanın mahalle sakinlerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye personeline afet farkındalık eğitimi
YEREL HABERLER Belediye personeline afet farkındalık eğitimi
'Yaren' leyleğin 2 yavrusu oldu
YEREL HABERLER 'Yaren' leyleğin 2 yavrusu oldu
Osmangazi’de yollar asfaltla yenileniyor
YEREL HABERLER Osmangazi’de yollar asfaltla yenileniyor
Yıldırım Belediyesi’nden hijyen seferberliği
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi’nden hijyen seferberliği
Gülten Akın Mektup Ödülü için süreç başladı
YEREL HABERLER Gülten Akın Mektup Ödülü için süreç başladı
Yıldıztepe sosyal yaşam merkezi 2. etap proje hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Yıldıztepe sosyal yaşam merkezi 2. etap proje ...
Bursaspor bu sezon üç takıma puan kaptırmadı
YEREL HABERLER Bursaspor bu sezon üç takıma puan kaptırmadı
Tencere enflasyonu 4 ayda yüzde 9,4’ü buldu
YEREL HABERLER Tencere enflasyonu 4 ayda yüzde 9,4’ü buldu
BTSO’dan ‘Yeni Dünyada Kazanmak’ Webinarı Dijital Dönüşümü İyi Okuyan İşletmeler Her Zaman Kazanacak
YEREL HABERLER BTSO’dan ‘Yeni Dünyada Kazanmak’ Webinarı Dijital ...
Yüzlercesi Bursa'ya geldi, gören telefona sarıldı
YEREL HABERLER Yüzlercesi Bursa'ya geldi, gören telefona sarıldı
Tam kapanmada Büyükşehir yine yollarda
YEREL HABERLER Tam kapanmada Büyükşehir yine yollarda
İnegöl'de pelikan sürprizi
YEREL HABERLER İnegöl'de pelikan sürprizi
3 aylık yavru ayı Dolunay, Ovakorusu Ayı Barınağının ilgi odağı oldu Sakarya’da ormanda bulunan yavru ayıya ‘hayvan dostu’ Karacabey’den şefkat eli
YEREL HABERLER 3 aylık yavru ayı Dolunay, Ovakorusu Ayı Barınağının ...
Bursaspor, Umut Meraş’tan para kazanabilir!
YEREL HABERLER Bursaspor, Umut Meraş’tan para kazanabilir!
KADES butonuna bastı; 5 dakikada gelen polisler kurtardı
YEREL HABERLER KADES butonuna bastı; 5 dakikada gelen polisler ...
Kısıtlamada sokak ortasında saç tıraşı görenleri şaşkına çevirdi
YEREL HABERLER Kısıtlamada sokak ortasında saç tıraşı görenleri ...
Pandemi döneminde çocuklarda beslenmeye dikkat
YEREL HABERLER Pandemi döneminde çocuklarda beslenmeye dikkat
Bursaspor'un golleri altyapıdan
YEREL HABERLER Bursaspor'un golleri altyapıdan
Bursa'da yerel tohum seferberliği...16 bin 500 paket tohum kapışıldı Nilüfer'e Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli bölgesinden getirilip doğal ortamında yetiştirilen yerel tohumlar çiftçiler tarafından kapışıldı
YEREL HABERLER Bursa'da yerel tohum seferberliği...16 bin 500 paket ...
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor Bağışıklığını kuvvetlendirmek isteyenler kilosu 8 bin lira olan bu sütü tercih ediyor
YEREL HABERLER Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan ...
Evinde kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Evinde kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti
2 katlı binanın çatısı alev alev yandı
YEREL HABERLER 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Modifiye tutkunu gence ceza yağdı
YEREL HABERLER Modifiye tutkunu gence ceza yağdı
Eşini mesaj atarak taciz eden kişiyi 10 yerinden bıçakladı
YEREL HABERLER Eşini mesaj atarak taciz eden kişiyi 10 yerinden ...