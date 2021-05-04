Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 19 yaralı (4)

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HAMİLEYMİŞ

Bursa´nın Gemlik ilçesinde, kontrolden çıkan servis midibüsünün bariyerlere çarparak, devrildiği kazada hayatını kaybeden, evli ve 1 çocuk annesi fabrika işçisi İlknur Kaya´nın (25), 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan 19 kişinin tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2021-05-04 12:06:04



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