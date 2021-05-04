Bagajda cesedi bulundu, kız tartışmasında öldürülmüş (2)

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CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Bursa'da Sinan Sönmez´in öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen Rus uyruklu Nariman Sarvarov, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Sarsarov, mahkemedeki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti. Diğer şüphelilerden A.D. adli kontrol şartıyla, L.A., S.D. ve İ.Ç. ise serbest bırakıldı.Derya EVREN/BURSA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2021-05-04 18:14:19



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