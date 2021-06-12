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DOSABSİAD Başkanı Çevikel: "Çağrımızın yanıt bulmasından memnunuz"

İHA

DOSABSİAD Başkanı Çevikel: "Çağrımızın yanıt bulmasından memnunuz"

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, giyim tekstili sektörünün karşılaştığı gümrük engelinin aşılmasını çok önemsediklerini belirterek “Çağrılarımızın karşılık bulması ile ihracatçımızın eli güçlenecektir” dedi.
Giyim tekstili sektöründe ihraç ürünlerine yönelik Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında gümrük idarelerinden yıllık izin belgesi alımını öngören uygulamayı kaldıran düzenlemede geri adım atılmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “İhracatçımızın yeni rekorlar kırması için bu tür adımların atılması gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.
Eski sistem devam edecek
Dâhilde İşleme Rejimi’nin ihracatçı firmaların hammaddeye erişiminde önemli kolaylıklar sağlayan bir teşvik sistemi olduğunu hatırlatan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün ‘Kumaş Cinsi Eşyanın BoyanmasıDâhilde İşleme Rejimi’ konusunda aldığı kararı revize etmesi yönünde ısrarlı taleplerimizi süratle tüm yetkili mercilere ilettik. Yüksek kapasiteli firmaların, baskı ve boya işlemi yapacakları ithal ürünler için Bakanlık tarafından yıllık verilen ‘Dâhilde İşleme İzin Belgesi’ni alarak ihraç edebilmesini sağlayan eski sistemin devam etmesi gerektiğini vurgulamıştık. Taleplerimiz sonuçlanmış ve giyim tekstil ihracatçılarımızın dâhilde işleme izin belgelerinde karşılaştığı bu önemli sorun ortadan kalkmıştır” diye konuştu.
"İhracatçının eli güçlendirilmeli"
Her işlemden sonra gümrük idarelerinden ‘Dâhilde İşleme İzin Belgesi’ alınmasını gerektiren uygulamanın geçerliliğini yitirdiğinin altını çizen Çevikel, “Ticaret Bakanlığı ve İhracat Genel Müdürlüğü nezdinde yaptığımız girişimler sonucu sorunun çözüme kavuşturulmuş olması, giyim tekstili sektörü temsilcilerini rahatlatmıştır. Sorunun çözülmesi noktasında gösterdiği yoğun çaba için Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Burkay’a ayrıca teşekkür ediyorum. Bu rahatlama, giyim tekstili ile birlikte birçok sektörün üretim ve ihracat performansına da mutlaka olumlu yansıyacaktır. Benzer sorunlarının tekrarlanmamasını ve ihracatçımızın küresel pazarlarda elini güçlendirecek adımların süratle atılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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