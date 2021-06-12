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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyanın konuştuğu projeye Bursalı firma çözüm oldu

İHA

Dünyanın konuştuğu projeye Bursalı firma çözüm oldu

Dünyanın en büyük otopark sistemleri üreticilerinden olan Bursa merkezli bir firma, İngiltere’nin başkenti Londra’da dünyanın en pahalı konut projelerinden olan ve dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu ile gündeme gelen Embassy Gardens’ın otopark sistemlerinde çözüm ortağı oldu. Dünyanın 60 ülkesine ihracat gerçekleştiren SanPark, İngiltere’ye 1998 yılında bu yana hizmet sunuyor.
Şanmak Makine ve SanPark Yönetimi Kurulu Başkanı ve aynı zamanda BTSO Yönetimi Kurulu Başkan Yardımcısı olan Cüneyt Şener yaptığı açıklamada, “23 yıldır otopark sistemleri üretiyoruz. Üretimimizin yüzde 95’ini dış pazar oluşturuyor. 60’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İki bina arasına yapılan dünyanın ilk transparan havuzu ile gündeme gelen Londra’da yer alan Embassy Gardens’ta; 3 katlı Majortrio otopark sistemleri kullanarak, 360 araç kapasiteli otopark alanı sağladık. Ayrıca, 60 adet elektrikli araç şarj modülünü makinelerimize adapte ederek, ‘park et şarj et’ birleşik görev misyonunu uygulamış olduk. Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde otopark ihtiyacı hep devam edecek. Dünyanın birçok önemli projesinde yer aldık. İngiltere’de 1998 yılından bu yana SanPark otopark sistemleri kullanılıyor. Bir çok ülkede de lider konumdayız. Biz de SanPark olarak global arenada çözümler üreterek, ülkemizi temsil etmeye ve üretmeye devam edeceğiz” dedi.
Bursa’dan dünyanın 60’ı aşkın ülkesine ihracat gerçekleştiren dünyanın en büyük otopark sistemleri üreticilerinden olan SanPark, 50 metrekarelik bir alana 100 aracın park etmesine dahi imkan sağlayan otopark sistemleriyle bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırmaya devam ediyor.
Dünyanın konuştuğu proje
SanPark’ın otopark sistemlerinde çözüm ortağı olduğu Embassy Gardens’ta hayata geçen ve dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu olma unvanına sahip projesi iki blok arasına inşa edildi. Yerden 35 metre yükseklikte yer alan havuz, 25 metre uzunluğu, 5 metre genişliği ve 3 metre derinliğiyle dikkat çekerken 30 santimetrelik havuz tabanıyla 400 ton su taşıyabiliyor. Havuz tamamen şeffaf olması sebebiyle dünyanın gündemine otururken turistlerinde ilgi odağı oldu. London Eye, Parlamento binası ve Thames Nehri manzarasının yanı sıra ABD Büyükelçiliği binasının yanında yer alan Embassy Garden’da süit daireler 5 milyon Sterlin’e yaklaşık 61 milyon liraya alıcı buluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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