Red Bull Half Court´ta ilk finalistler belli oldu



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -SOKAK kültürü ile basketbolu buluşturan; dünyanın en iyi sokak basketbolcularının mücadele edeceği Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası´nın ilk Türkiye elemesi Bursa´da gerçekleştirildi. 3´er kişilik takımlarını kuran herkesin katılabileceği Red Bull Half Court´un 4 elemesinin ilkinin sonunda, 4 takım adını Türkiye finaline yazdırmayı başardı.

Türkiye´nin en büyük sokak basketbol turnuvalarından Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası´nda Türkiye elemeleri heyecanı başladı. Üçer kişilik takımların, Türkiye Şampiyonu olmak için mücadele edeceği turnuva için 4 elemeden ilki olan Bursa ayağının finalistleri belli oldu. Hüdavendigar Kent Parkı Basketbol Sahası´nda gerçekleştirilen eleme sonunda rakiplerini geçen İhsaniye Center, Karadelik, Avengers ve Sportive Alsancak takımları adlarını Türkiye finaline yazdırdı.

Bursa´dan sonra eleme heyecanı sırasıyla 19 Haziran´da Ankara, 3 Temmuz´da İstanbul ve 9 Temmuz´da İzmir´e taşınacak. 4 eleme sonunda Türkiye şampiyonu olacak takım ise İzmir´de oynanacak final karşılaşmaları ile belli olacak. Rakiplerini geçip Türkiye şampiyonu olmayı başaran takım, Eylül ayında Rusya´da yapılacak dünya finallerinde ülkemizi temsil etme fırsatı bulacak. Turnuva ile ilgili kayıt ve detaylı bilgiye RedBull.com/halfcourt adresinden ulaşılabiliyor.

Öte yandan bu turnuvanın diğerlerinden farkı da, katılımcı takımların sadece maçı kazanmaları değil, aynı zamanda turnuva sonunda toplamda en fazla sayıyı atan takım olmaya çalışması. Böylece bir takım en fazla sayıda maçı kazanmadan da üst tura çıkabiliyor.

'FİNAL SAHASINI SEN DİZAYN ET'

Red Bull Half Court´un bu seneki en büyük sürprizi için yarışma da devam ediyor. `Saha benim´ diyen basketbol severler, finalin oynanacağı zemin için en iyi tasarımı yapmaya çalışıyor. 27 Haziran tarihine kadar RedBull.com/sahasenin adresi üzerinden yapılacak ve aralarından en iyisi seçilecek tasarım, hem Türkiye Finali´nin oynanacağı sahayı süsleyecek hem de tasarımcısına sürpriz hediyeler kazandıracak. Böylece 3x3 Basketbolun ruhunu en iyi yansıtan tasarım, kazananın imzasıyla birlikte, tüm sokak basketbolcularının keyifle kullanacakları bir alanda yaşayacak.

KAZANMAK İÇİN 21 SAYIYA ULAŞAN İLK TAKIM OLMAK GEREKİYOR

Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası, bu sene düzenlenecek Olimpiyat Oyunları´nda ilk kez yer alacak 3x3 basketbolunun en büyük turnuvalarından biri olarak biliniyor. Organizasyonda takımlar, 3 ana ve 1 yedek oyuncudan oluşuyor. Maçlar, 10 dakika ya da 21 sayı üzerinden oynanıyor. 21 sayıya ilk ulaşan ya da 10 dakika sonunda skor avantajına sahip olan takım, maçı kazanıyor. Maç bitiminde iki takımın skorları eşitse, mücadele uzatmaya gidiyor. Uzatmada 2 sayı bulan takım, aynı zamanda maçı da kazanıyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Müsabakalardan detaylar

-51 yaşındaki sporcu ile röportaj

-Katılımcı sporcular ile röportaj

-Aktivite alanından detaylarDHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-06-14 11:46:46



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