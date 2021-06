BURSİAD, Bursaspor Kulübü’nü ziyaret etti

Bursasporlu Sanayici ve İş Adamları Derneği (BURSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Enes Can Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Bursaspor Kulübü’nü ziyaret etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da yeni yönetime ziyaretler sürüyor. Bugün de Bursasporlu Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enes Can Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Bursaspor Kulübü’nü ziyaret etti. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette Başkan Hayrettin Gülgüler ve 2. Başkan Emin Adanur da yer aldı. Bursaspor'un resmi internet sitesinde yapılan açıklama şu şekilde: “Bursasporlu Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enes Can Demir ve Yönetim Kurulu Üyeleri Yunus Tan, Kıvanç Cakalıoğlu, Abdülkerim Demir, Mahmut Kemal Bilgin, Burakhan Kutlucan, Alihan Barışcı, Emre Şankaya ve Emre Planalı, Yönetim Kurulumuza hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Ekip Liderimiz Emin Adanur, Başkanımız Hayrettin Gülgüler ile İdari Asbaşkan ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Serhat Akgün hazır bulundu. Ekip Liderimiz Emin Adanur ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek BURSİAD’a bugüne kadar yaptıkları desteklerden dolayı teşekkür etti.”

