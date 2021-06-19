Orman okulu için ilk adım atıldı

Orman Okulu Ekolojik Yaşam Merkezi Projesi için Mustafakemalpaşa’da protokol imzalandı.

Mustafakemalpaşa Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin ortak yürüteceği ‘Orman Okulu Ekolojik Yaşam Uygulama Merkezi Etap 1 Duvarsız Eğitim” proje tanıtım ve protokol imza töreni gerçekleştirildi. Proje koordinatörü Fatma Gül Göktaş’ın bir sunum gerçekleştirdiği törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Orman Okulu Ekolojik Yaşam Merkezi Projesi’nin öğrenicileri desteklemek, öğrenme stillerini ve becerilerini sürekli geliştirmek hedefiyle dünya çapında binlerce eğitimli uygulayıcı tarafından paylaşılan bir uygulama olduğunu söyledi.

Projenin, oynamayı, keşfetmeyi ve risk almayı destekleyen uzun vadeli bir program olduğunu kaydeden Efe, “Orman Okulu, dünya ile derin ve anlamlı bir bağlantıya ve bir öğrencinin dünyaya nasıl uyduğuna dair bir anlayışa ilham verir. Projenin yürütülmesinde desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Ahmet Altıntaş’a, proje ortağımız olarak her daim yanımızda olduğunu gösteren Belediye Başkanımız Mehmet Kanar’a, Orman Müdürlüğü’ne, sponsorlarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye olarak eğitime her türlü desteği verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar ise öğrencilere güzel bir alan kazandırmak istediklerini belirtti. Kanar, “Evlatlarımıza çevre bilincini aşılamak adına anlamlı bir çalışma için kolları sıvadık. Çevre dostu projelere çok önem veriyoruz ve bu projenin bir ortağı olmaktan çok mutluyuz” dedi. Projenin katılımcılara tanıtımın ardından Ormankadı İlkokulu çevresine kurulması planlanan Orman Okulu Ekolojik Yaşam Uygulama Merkezi için protokol imzalandı.

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