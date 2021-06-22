Kız arkadaşıyla yürürken pompalı tüfekli saldırıda yaralandı

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da kız arkadaşıyla yürüyüş yaparken kimliği belirsiz kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Erdal Yılmaz (26), kalçasından yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 1'inci Şentuna Sokak'ta meydana geldi. Kız arkadaşı ile yürüyüşe çıkan Erdal Yılmaz'a, kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalar Yılmaz'ın kalçasına isabet etti. Yılmaz´ın kız arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Erdal Yılmaz, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Erdal Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2021-06-22 09:22:04



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