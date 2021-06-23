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Bursaspor Yönetimi: Bursaspor, Teksas'tan büyüktür

DHA

Bursaspor Yönetimi: Bursaspor, Teksas'tan büyüktür


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) Bursaspor Kulübü ile taraftar grubu Teksas arasındaki gerilim yeni bir boyut kazanırken, Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, "Her şeyin farkındayız. Biz Texas`ı seviyor ve değerini biliyoruz. Ama unutmamalı ki, Bursaspor varsa Teksas vardır. Bursaspor, Teksas´tan büyüktür" ifadelerine yer verildi. Emin Adanur da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bursaspor Kulübü yönetiminin lideri ve 2'nci Başkanı Emin Adanur, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'la İstanbul'da görüşerek, Bursaspor'dan alacağı olan 2 milyon lirayı sildiğini bildirmesine tepki olarak taraftar grubu Teksas'ın sosyal medya hesabından dün, "Özrü kabul edilmeyecek hatalar o yetkinizi elinizden alır. Bursaspor'u bu bilinçle yönetin!" paylaşımı yapıldı.
Teksas'ın bu paylaşımına ve gelen tepkilere yanıt veren Emin Adanur, insanların korkup uzaklaştığı bir Bursaspor değil, severek-saygı duyarak andığı bir Bursaspor markası olacaklarını ve bunun yolunun da kavga ederek olmadığını ifade etti.
Adanur'un sözlerinin ardından birçok yeşil beyazlı taraftar, Adanur'a desteğini gösterirken Teksas'ın sosyal medya hesabından paylaşım kaldırıldı. Konu ile ilgili olarak taraftar grubu Teksas tarafından bugün kamuoyuna yapılan açıklamada ise, derneğin sosyal medya hesabından, dernek yönetimi ve tribün liderlerinden habersiz bir biçimde bir paylaşım yapıldığı belirtilerek, "Bu olayın kısa sürede fark edilmesini takiben, yine kısa süre içerisinde ilgili paylaşım silinmiştir. Kulübümüzün içinden geçtiği zorlu süreçte, irili/ufaklı fark etmeksizin; bu tür kriz doğurabilecek hareketlerden uzak durulması hayati önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.
Yönetime destek verildiği kaydedilen açıklamada ayrıca, "Bilinmelidir ki; 1963'ten bu yana süren mücadelemizde, kimseden duruş dersi alacak değiliz. Biz, ne tüm söylemlerini yutup kulübünü sermayeye peşkeş çekenlere benzeriz, ne de içi boşaltılmış, neredeyse şehirdeki tüm güç odaklarının sırt döndüğü kulübümüzü ayağa kaldırmak için bu ağır yükün altına giren genç yönetimimizi yalnız bırakırız. Bizim temel iki kriterimiz vardır; sportif başarı ve mali şeffaflık, dürüstlük. Bu yolda gidenlerle, yolda kazaya da varız" sözleri yer aldı.
"ZORLUKLAR BEKLENİLDİĞİNİN AKSİNE DIŞARIDAN DEĞİL İÇERİDEN GELMEKTEDİR"
Yönetim Kurulu üyesi Emrah Kılıç´ın istifası ve taraftar ile yaşanan krizin ardından yönetim kurulu ortak bir açıklama yaptı. Sert ifadelerin yer aldığı açıklamada,"Bursaspor için yola çıktığımız bu kutlu yolda, şeffaflık, dürüstlük ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bursaspor`un içine düştüğü zor durum tüm Türkiye tarafından bilinmektedir. Yönetimimiz mevcut zorlukları, engelleri aşıp kulübümüzün dününü, bugünü ve en önemlisi geleceğini kurtarmak için elinden geleni yapmaktadır. Fakat Bursaspor yeni yönetimi olarak gece gündüz özveri ile çalışırken, anlamlandıramadığımız zorluklarla karşılaşmaktayız. Bu zorluklar ise beklenildiğinin aksine dışarıdan değil içeriden gelmektedir. Kamuoyunun bildiği üzere, Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirip "Yolsuzluk ile Mücadele" komisyonunu devreye soktuk. Her şey yolunda giderken, Bursaspor`un borçları ödenir, tahtanın açılması için gerekli adımlar tek tek atılırken, içeriden saldırıların bu komisyonun duyurulması sonrası gelmesi akılda soru işaretleri bırakmıştır.
Bu durum hem yönetimde bulunan arkadaşlarımızın motivasyonunu bozmakta, hem Bursaspor markasına zarar vermektedir. Dahası, geçmiş yönetimler kulübü bu zor duruma sokarken ses çıkarmayanlar, sorunlar çözülür, işler rayına sokulurken bu reaksiyonları göstermesi kırgınlığımızı arttırmıştır. Çünkü, 1 günde 20 sponsorun bulunduğu simgesel bir gecede, böyle bir tepkinin mantıklı açıklaması olamaz.
Sabotaj olarak adlandırılabilecek malum utanç dolu açıklama sonrası, Teksas ve yönetiminin bu açıklamadan haberimiz yoktu bahanesini ise kabul etmek imkansızdır. Çünkü yönetimimiz malum açıklamaya tepki vermeden "1 saat" beklemiştir. 1 saatin sonunda açıklama yapılmış tepki konulmuş sonrasında ise Teksas yapılan açıklamayı gelen tepkiler sonrasında silmek zorunda kalmıştır. Bu rezil metin, "pardon kuzenim yazmış" basitliği ile geçiştirilemez. Yönetimimiz böyle bir bahaneyi kabul etmemektedir ve hâlâ samimi bir özür, açıklama gerekli sorumluların bedel ödemesini beklemektedir.
Geçmiş dönemlerde Bursaspor`da neler yaşandığını biliyoruz. Her şeyin farkındayız. Biz Texas`ı seviyor ve değerini biliyoruz. Ama unutmamalı ki, Bursaspor varsa Teksas vardır. Bursaspor, Teksas´tan büyüktür.
Dün geceden bu yana destek mesajları ile bize Bursaspor ve Bursaspor taraftarının büyüklüğünü gösteren taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Akıttığımız her damla ter ve verdiğimiz her türlü mücadele onları hak ettikleri başarılar ile tekrar buluşturmak içindir" denildi.
EMİN ADANUR: BEN YANLIŞ YAPMADIM, BURSASPOR'A ZARAR VERMEDİM
Akabinde Emin Adanur da, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Adanur ise, "24 saat bana ulaşabiliyorken, her gün yanıma gidip geliyorken, neyi niye yaptığımın sebebini en iyi siz bilirken... Her şeyi bir kenara bırakın, Kulüp Başkanlığını, üyeliğini, beni siz aday yapmadınız mı? Ben Teksas taraftarıyım diye her yerde övünmedim mi? İçinizden birine, sizden birine... Bana değil, kendinize yaptınız aslında, beni değil kendinizi inkar ettiniz. Arkadaşlar, biz o tweet´i hak edecek hiçbir şey yapmadık ve ne olursa olsun ama ne olursa olsun rahatsızlık önce bize bildirilebilirdi. Eğer bu mesele aile dışına çıktıysa bunun sebebi biz değiliz, twitter´da bile yorum yapana cevap verecek kadar diyalog kurarken, bize bu tavrı sergilemeniz doğru olmadı. Ben yanlış yapmadım, Bursaspor´a zarar vermedim. Bursaspor için ne yapılması gerekiyorsa, kimin ayağına gitmem gerekiyorsa gocunmadan gittim ve gitmeye de devam edeceğim. Ne söylendiyse söylendi, yaşandıysa yaşandı, belli ki birbirimizi kaybettik ama şimdi biz de, siz de susup sadece işimize bakalım, bakalım ki Bursaspor kazansın" ifadelerini kullandı.
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-06-23 23:20:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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