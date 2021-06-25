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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ana Kucağı ile eğitimde fırsat eşitliği

İHA

Ana Kucağı ile eğitimde fırsat eşitliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi maksadıyla geçen yıl 6 merkezde 380 öğrenci ile başlattığı Ana Kucağı projesi, bu eğitim dönemini 13 merkezde bini aşkın öğrenci ile tamamlıyor.
Lise ve üniversiteye hazırlık kursları, üniversite öğrencileri için gençlik merkezleri, gençleri kitap ve rahat bir çalışma ortamıyla buluşturan millet kıraathaneleri gibi projelere önem veren Büyükşehir Belediyesi, eğitim çalışmalarını geçen yıl 46 yaş grubuna kadar indirmişti. Dar gelirli ailelerinin çocuklarının da okul öncesi eğitimden yararlanması maksadıyla hazırlanan proje çerçevesinde ilk etapta Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde 6 merkezde 380 öğrenci ile eğitimler başlamıştı.
Projenin özellikle dar gelirli ailelerden yoğun talep görmesi üzerine 2020 2021 eğitim döneminde Ana Kucağı'nın bütün şehri saracak şekilde genişletilmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir, Orhangazi, Gemlik ve Gürsu ilçelerini de projeye dâhil etti. Böylelikle 2 ilçede 380 öğrenci ile başlayan okul öncesi eğitim çalışmaları bugün 6 ilçe ve 13 merkezde 1000'i aşkın öğrenciyle bu eğitim dönemini tamamlıyor. Merkezde Osmangazi Alacahırka ve Hamitler, Yıldırım Vatan, Vakıf, Yeşilyayla, Çınarönü, Demetevler, Arabayatağı ve Beyazıt, ilçelerde ise Orhangazi, Yenişehir, Gürsu ve Gemlik ana kucaklarında 81 öğretmenle çocuklar geleceğe daha donanımlı hazırlanıyor.
Ücretsiz eğitim
Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezleri’nin en temel amacı okul öncesi eğitim hizmeti alamayan çocuklara ücretsiz okul öncesi eğitimi olanağı sağlamak. Merkezlerde Millî Eğitim müfredatına uygun olarak 4868 aylık çocuklara eğitim veriliyor. Ana Kucağı Eğitim Merkezlerinde sabah ve öğlen olmak üzere ikili sistemde eğitim hizmeti sunuluyor. Her merkezde birer adet yemekhane bulunurken, her gün sabah grubuna kahvaltı ve öğle grubuna ikindi öğünü ücretsiz olarak veriliyor. Her öğrencimizin çanta, kırtasiye malzemeleri ve eğitim setleri de Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Bütün Eğitim Merkezlerinde pandemi koşullarına uygun tedbirler alınırken, Millî Eğitim müfredatına ek olarak ‘Şehrim Bursa’ ve ‘Değerler Eğitimi’ adında kültüreleğitim modeli uygulanarak, çocuklara yaşadıkları şehrin kültürel, tarihî ve manevî değerleri de öğretiliyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her anne babanın çocuklarıyla ilgili hayalleri olduğunu, bu hayallerin de ancak eğitimle gerekleşebileceğini söyledi. Eğitime yapılan yatırımın, ülkenin geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Bu çocuklarımızın kimisi doktor, öğretmen, kimisi tarlada çiftçi, fabrikada işçi olacak. Bu ülkenin her alanda çalışana ihtiyacı var. İster mühendis olsunlar, ister işçi yeter ki yürekleri vatan millet sevgisiyle dolu olsun. Türk bayrağı gördüklerinde tüyleri diken diken olsun. Kurallara kaidelere bağlı olsunlar. Toplumun genelini ilgilendiren konulara karşı hassas olsunlar. Bunun için eğitim çok önemli. Biz de bu eğitim kurumlarımızda vatan millet sevgiyle dolu, milli manevi değerlere bağlı bireyler yetiştirmek istiyoruz. Eğitim materyallerinden yemeğine kadar halkımız bu eğitimden tamamen ücretsiz olarak yararlanıyor. Farklı bölgelerden de talepler geliyor. İnşallah Ana Kucağı Eğitim Merkezlerinin sayısını ihtiyaçlara göre daha da artıracağız” diye konuştu.

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