Tofaş Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek

Tofaş Basketbol Takımı, 20212022 sezonunda Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek. Türkiye’den 5 olmak üzere 25 farklı ülkeden toplamda 44 kulübün katılacağı organizasyonda yeni sezon kura çekimi 7 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 20212022 sezonunda yer alacak takımlar açıklandı. Ulusal liglerini ilk 5'te bitiren 42 kulüp ile Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin altıncı sezonuna katılacak 52 kulübün kadrosu, turnuva tarihindeki en güçlü Basketbol Şampiyonlar Ligi kadrosu oldu. Yeni sezonda 30 farklı Avrupa ülkesinin temsilcisinin yer alacağı organizasyonda Türkiye’den de 5 kulüp yer alacak. Tofaş, Basketbol Şampiyonlar Ligi’deki ilk sezonunda son 16 turuna kalmayı başarmıştı.



Yeni sezon kura çekimi 7 Temmuz’da gerçekleşecek

20212022 Basketbol Şampiyonlar Ligi normal sezonunun 4 Ekim’de başlaması planlanırken, eleme turları ise 13 Eylül’de başlayacak. Eleme turundan gelecek 4 takım ile birlikte 32 takımdan oluşacak olan normal sezon, her biri 8 takımdan oluşan dört grupta oynanacak ve grup liderleri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Gruplarında ikinci ve üçüncü sırada yer alan ekipler ise playin maçları sonucunda playoff’a kalmaya çalışacak. Yeni sezon kura çekimi ise 7 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

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